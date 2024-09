Stand: 02.09.2024 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel: B503 in Richtung Süden ab heute bis Oktober gesperrt

Seit heute erneuert der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr die B503 in Kiel zwischen dem Projensdorfer Tunnel und dem Holstein-Knoten saniert. Die Fahrbahn in in Richtung Kiel-Zentrum ist deshalb vermutlich bis Ende Oktober voll gesperrt. Betroffen sind die Anschlussstelle Projensdorfer Straße und die Auffahrt zum Holstein-Stadion. Umleitungen sind eingerichtet. In Richtung Norden soll der Verkehr laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Richtung Kiel-Zentrum einspurig und in Richtung Kiel-Holtenau zweispurig unterwegs sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 07:00 Uhr

Parteien in SH reagieren entsetzt auf Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sieht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther die CDU als einzige demokratische Kraft die in der Lage sei, Gespräche zu führen. Bündnisse wie bisher seien nicht möglich, sagte er NDR Schleswig-Holstein. SPD-Chefin Serpil Midyatli sieht einen Teil der Verantwortung auch in Berlin. Die Bundespolitik habe die Landtagswahlen in den beiden Bundesländern stark beeinflusst sagte sie. Die Grünen-Vorsitzende Anke Erdmann sagte, der Wahlabend zeige, dass Populismus und Rechtsextremismus salonfähig würden. Sie sprach sich für eine stabile Koalition jenseits der AfD aus. Das schwache Wahlergebnis für die FDP in Sachsen und Thüringen bewertete der Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky als erschreckend, aber erwartbar. Dass das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) und AfD so stark abgeschnitten haben sei bitter. Nun seien alle demokratischen Parteien gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 07:00 Uhr

DFB-Pokal-Auslosung: Holstein Kiel beim 1.FC Köln

Holstein Kiel muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts zum 1.FC Köln. Das hat die Auslosung am Sonntagabend ergeben. Der FC St. Pauli muss bei Champions League Teilnehmer RB Leipzig ran. Zweitligist Hamburger SV beim Erstligisten SC Freiburg. Die Spiele finden am 29. und 30. Oktober statt. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 07:00 Uhr

Paralympische Spiele in Paris: Gold für Schleswig-Holsteinerin

Bei den Paralympics in Paris hat Schleswig-Holstein Gold geholt. Im Schwimmen über 150 Meter Lagen schlug Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) als erste an. Scholz trainiert beim Polizeisportverein Union Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 06:00 Uhr

Zum Schulstart in SH: Mediziner und GEW für späteren Unterrichtsbeginn

Für tausende Schülerinnen und Schüler im Land geht nach sechs Wochen Sommerferien wieder die Schule los. Zum ersten Mal nach Jahrzehnten fängt dabei an der Jacob Struve Gemeinschaftsschule in Horst im Kreis Steinburg der Unterricht um 8 Uhr und nicht mehr um 7:15 Uhr an. Grund sei die Forschung die zeige, dass ein späterer Schulanfang besser für Schülerinnen und Schüler sei, so Schulleiter Mo Yanik. Der Leiter des Schlaflabors des UKSH in Kiel Prof. Robert Göder bestätigt: Vor allem Jugendliche hätten biologisch bedingt einen anderen Schlafrhythmus. Er spricht sich für einen Schulstart erst gegen 9 Uhr aus. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft begrüßt einen späteren Schulstart. Sie gibt aber zu bedenken, dass Schule bzw. Schülerinnen und Schüler nicht isoliert zu betrachten seien. Denn eng mit dem Schulbeginn morgens seien beispielsweise Busfahrpläne und auch der berufliche Alltag vieler Eltern verknüpft. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne und lockere Wolken

Heute ist es tagsüber sonnig; ab und zu ziehen einige Wolken durch es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 22 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und 26 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See kommt er mäßig aus östlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 06:00 Uhr

