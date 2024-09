25.000 Menschen besuchen Tag des Sports in Schleswig-Holstein Stand: 01.09.2024 17:28 Uhr Allein in Kiel hat es am Sonntag 150 kostenlose Angebote gegeben. Darüber hinaus nahmen im Land verteilt verschiedene Vereine und Verbände teil.

Unter dem Motto "Ganz Schleswig-Holstein kommt beim Tag des Sports in Bewegung" hat der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) am Sonntag zum 27. Mal die Vielfalt des Sports gezeigt. Seinen Ursprung hat die Veranstaltung zwar in Kiel, doch seit 2022 gibt es auch im gesamten Land Veranstaltungen. Schirmherrin ist Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU).

25.000 Menschen konnten sich laut Landessportverband von den mehr als 150 Sportangeboten selbst überzeugen. Neben klassischen und bekannten Sportarten gab es auch viel Neues zu entdecken.

Behindertensport auch Thema

Die aktuell laufenden Paralympics in Paris hatten auch ihren Einfluss auf den Tag des Sports in Kiel, meint Hans-Jakob Thiessen, Präsident des Landessportverbands Schleswig-Holstein: "Das Thema der Inklusion ist ein riesiges." Der Behindertensportverein bringe sich auch mit ein und es gebe auch "paralympisch orientierte" Angebote, so Thiessen weiter.

Mehr als 100 Sportvereine und -verbände nehmen in Kiel teil

Von 10 bis 18 Uhr konnte man bei Vereinen, Verbänden und Partnern des LSV in Kiel einiges erleben. Mehr als 100 Sportvereine und -verbände präsentierten ihre Angebote. Neben Klassikern wie Tanz oder Ball- und Kampfsportarten ließen sich auch neue und eher unbekannte Sportarten entdecken, wie zum Beispiel Calisthenics Roundnet. Viele kennen die Sportart vielleicht seit den letzten Jahren aus Parks: Vier Personen stehen um ein Netz und schlagen einen Ball. Auch Skaterhockey und Tais, eine japanische Volkssportart, konnten ausprobiert werden.

Mittelpunkt in Kiel war das Haus des Sports im Winterbeker Weg. Aber auch in den benachbarten Sporthallen, auf den umliegenden Straßen und auf der Moorteichwiese fanden Veranstaltungen statt. In den letzten Jahren kamen laut LSV ebenfalls etwa 25.000 Menschen.

Lokale Vereine präsentieren ihr Angebot

Auch in vielen anderen Kreisen und kreisfreien Städten veranstalteten Vereine am Sonntag einen lokalen Tag des Sports. Damit richteten sie sich gezielt an die Menschen aus ihrer Gemeinde oder Region. Rund 30 Veranstaltungen fanden in diesem Jahr statt - Vorführungen genauso wie Mitmachaktionen, wie zum Beispiel in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Weddingstedt (Kreis Dithmarschen), Brokstedt (Kreis Steinburg) und Süsel (Kreis Ostholstein).

Charity Lauf zugunsten der Initiative "Kein Kind ohne Sport!"

Rund um die Moorteichwiese in Kiel wurden bei einem Charity Lauf Spenden zugunsten der Initiative "Kein Kind ohne Sport!" des LSV gesammelt. Mit dem erlaufenen Geld sollen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche bei der Ausübung von Sport finanziell unterstützt werden. Beispielsweise können damit ihre Mitgliedschaftskosten in Vereinen übernommen werden, die Kosten für Sportkleidung oder die Teilnahme an Meisterschaften, Trainingslagern und Ferienfreizeiten.

Auf der etwa 1,2 Kilometer langen Laufstrecke waren alle willkommen. Es durfte gelaufen, gewalkt, mit dem Rollstuhl oder auch auf dem Einrad gefahren werden. Eine Anmeldung war nicht nötig.

Die Sparkassen in Schleswig-Holstein spenden im Nachhinein Geld für die Initiative, abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden und den insgesamt erlaufenen Kilometern. Auch die AOK NordWest förderte den Charity Lauf.

