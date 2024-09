Stand: 01.09.2024 10:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

27. Tag des Sports in Schleswig-Holstein

Heute findet in Schleswig-Holstein zum 27. Mal der Tag des Sports statt. Unter dem Motto "Sport sehen, Sport erleben, Sport ausprobieren gibt es in Kiel rund 150 kostenlose Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote. Rund um das Haus des Sports im Winterbeker Weg erwarten die Veranstalter bis 18 Uhr zehntausende Besucherinnen und Besucher. Weitere Mitmach-Angebote gibt es zum Beispiel in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Weddingstedt (Kreis Dithmarschen), Brokstedt (Kreis Steinburg) und Süsel (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2024 11:00 Uhr

Brennende Heuballen in Lunden

Seit vergangener Nacht ist die Feuerwehr in Lunden (Kreis Dithmarschen) im Einsatz. Dort brennen nach Angaben der Polizei seit dem späten Abend mehrere Dutzend Strohballen an der Nordbahnhofstraße. Anwohnende hatten gegen 23 Uhr die Flammen auf einem Feld bemerkt. Wann das Feuer gelöscht sein wird, ist laut Polizei noch nicht absehbar. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2024 10:00 Uhr

Protest-Camp auf Sylt endet

Auf Sylt geht heute offiziell das Punk-Protest-Camp zu Ende. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich dort seit dem 22. Juli getroffen, um nach eigenen Angaben gegen den Kapitalismus zu demonstrieren. Bis zum 6. September haben die Organisatoren nun Zeit, die Festwiese im Gewerbegebiet nahe dem Flughafen in Tinnum zu räumen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2024 09:00 Uhr

A7: Sperrungen durch Bauarbeiten am Grenzübergang Ellund

Die A7 am Grenzübergang Ellund wird ab heute für etwa zwei Monate zur Baustelle. Nach Angaben der Autobahn GmbH muss die knapp 50 Jahre alte Asphaltdecke erneuert werden. Es kommt zu mehreren Sperrungen. Die jeweiligen Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2024 08:00 Uhr

Holstein Kiel verliert gegen Wolfsburg 0:2

Wolfsburg hat Holstein Kiel seine Heimpremiere in der Bundesliga verdorben. Die Kieler unterlagen 0:2. Die Wolfsburger Maximilian Arnold und Sebastiaan Bornauw schossen sehr schnell hintereinander in der 27. und 30. Minute die beiden einzigen Tore der Partie. Gegen Ende standen Wolfsburgs Co-Trainer Patrick Hasenhüttl und Marcel Rapp im Fokus der Partie. Beide bekamen wegen Meckerns eine rote Karte. Zum ersten Mal in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse wurde eine Partie in Schleswig-Holstein ausgetragen. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2024 18:00 Uhr

Wetter: Sonne und lockere Wolken

Am Tag ist es freundlich mit längerem Sonnenschein und durchziehenden meist lockeren Wolken. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad in Dahme (Kreis Ostholstein) und 25 Grad in Schenefeld (Kreis Pinneberg). In der Nacht zu Montag bleibt es trocken und ist teilweise gering bewölkt bis klar. Die Temperaturen fallen auf 15 bis 11 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2024 08:00 Uhr

