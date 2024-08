Am Grenzübergang zu Dänemark wird gebaut: Behinderungen auf A7 Stand: 29.08.2024 14:10 Uhr Der Autoverkehr über die deutsch-dänische Grenze soll wieder reibungsloser laufen. Dafür müssen die Straßen repariert werden. Die zweimonatigen Arbeiten beginnen am Sonntag.

Die Autobahn 7 am Grenzübergang nach Dänemark wird bis November zur Baustelle. Weil die Asphaltdecke mit 52 Jahren zu alt ist, wird sie erneuert, so die Autobahn GmbH. Deshalb müssen Autofahrer mit Behinderungen, Sperrungen und Umleitungen beim Grenzübergang Ellund (Kreis Schleswig-Flensburg) und bei Flensburg rechnen.

Umleitung über Rastplatz Ellund

Vom 1. bis zum 6. September werden Autos, die Richtung Süden unterwegs sind, über den Rastplatz Ellund umgeleitet. Vom 9. bis zum 13. September sind dann die einzelnen Fahrstreifen in beiden Richtungen gesperrt.

Vollsperrung an Anschlussstelle Flensburg/Harrislee

Ab dem 16. September wird die Anschlussstelle (AS) Flensburg/Harrislee Richtung Süden voll gesperrt. Die Umleitung U42 führt Richtung Süden über die B199 und B200 zur AS Flensburg. Die AS Flensburg/Harrislee Richtung Norden bleibt offen. Autos können je Fahrtrichtung aber nur auf einem Streifen fahren. Der Rastplatz Ellund wird dann zudem voll gesperrt und bis zum Sommer 2025 saniert. Ab dem 17. September erneuern die Arbeiter dann die Fahrbahn Richtung Süden auf einer Länge von fünf Kilometern. Die Straße Richtung Norden wurde bereits im vergangenen Jahr erneuert.

Verzögerungen möglich

Sollte das Wetter in den kommenden Monaten schlecht sein, könnten die Arbeiten noch länger dauern. Wenn alles planmäßig läuft, sind die Sanierungen anfang November abgeschlossen. Über die Situation auf den Straßen im Norden informiert auch die NDR Verkehrsseite.

