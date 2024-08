Stand: 30.08.2024 07:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Paralympics: Schwimmerin aus SH landet auf Platz acht

Bei den Paralympischen Spielen in Paris hat Schwimmerin Tanja Scholz im Finale über 200 Meter Freistil am Donnerstagabend den achten Platz gemacht. Schon vor dem Rennen war klar, dass die Medaillenchancen der Elmshornerin (Kreis Pinneberg) eher gering sein würden. Weil es in ihrer Startklasse zu wenige Athletinnen gab, musste sie mit Schwimmerinnen starten, die weniger eingeschränkt sind als sie. Am späten Freitagnachmittag steht schon das nächste Rennen für Scholz an. Dann startet sie über 100 Meter Freistil. Tanja Scholz ist seit einem Reitunfall vor vier Jahren querschnittsgelähmt. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 07:00 Uhr

Geesthacht: 20-Jähriger stirbt nach Sturz in die Elbe

Der Mann hat laut Rettungsleitstelle am Donnerstagabend mit Freunden in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gefeiert und ist dort von einem Steg ins Wasser gefallen und untergegangen. Rettungstaucher fanden ihn nach einer Stunde und brachten ihn in eine Spezialklinik. Dort verstarb der 20-Jährige. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 06:30 Uhr

Kiel: Theodor-Heuss Ring Sanierung früher fertig als geplant

Die zweite Bauphase am Theodor-Heuss-Ring in Kiel neigt sich dem Ende zu. Schon am Sonnabend wird laut Stadt der Abschnitt der B76 zwischen Waldwiesenkreuz und Friesenbrücke in Richtung Plön wieder freigegeben und damit knapp zwei Wochen früher als geplant. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 07:00 Uhr

Vorläufige SHMF-Bilanz: 95 Prozent Auslastung in diesem Jahr

Am Sonntag geht das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) zu Ende. Es gab mehr als 200 Konzerte an mehr als 70 verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Dänemark und dem nördlichen Niedersachsen. Festival-Intendant Christian Kuhnt ist sehr zufrieden: "Eigentlich geht es gar nicht besser. Wir hatten ein wunderbares Wetter, wir hatten perfekte Stimmung und das Wichtigste, wir hatten grandiose Künstler." Am Wochenende gibt es zwei Abschlusskonzerte: am Sonnabend in Kiel mit Daniel Hope, einem Konzert mit Klassik und Pop und vielen Gästen aus der Politik. Am Sonntag das große Finale in der Lübecker Musik- und Kongresshalle mit dem Requiem von Mozart. Auf der Bühne steht der Schleswig-Holstein Festivalchor mit der NDR Radiophilharmonie und einem Solistenensemble. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 06:00 Uhr

Stadt Kiel: Anwohnerparken auf Schul- und Supermarktparkplätzen

Die Stadt Kiel möchte Parkplätze von Supermärkten und Schulen jetzt gezielt für Anwohnerinnen und Anwohner freigeben. Seit Juli läuft in der Landeshauptstadt ein Pilotprojekt: Auf 35 Parkplätzen einer Berufsschule im Stadtteil Ravensberg dürfen jetzt nachts, am Wochenende und in den Ferien Anwohnende parken. Reiner Pregla vom ADAC kritisiert das Projekt als halbherzig und zu bürokratisch für den Autofahrer. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) möchte in Zukunft auch andere Schul-, Supermarkt- und Behördenparkplätze freigeben. Dafür sei man mit dem Land und Supermärkten im Gespräch. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 06:00 Uhr

Ministerpräsident Günther auf Landesbauerntag erwartet

Beim Landesbauerntag auf der Agrarmesse Norla in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) treffen sich Politiker und Landwirte aus Schleswig-Holstein. Bauernverbandspräsident Klaus-Peter Lucht fordert Entlastungen für die Landwirtschaft. Nach den Bauernprotesten im Frühjahr sei der heutige Landesbauerntag "die Stunde der Wahrheit", so Lucht weiter. Die Landesregierung müsse den Bauern entgegenkommen. Er fordert deutlich weniger Bürokratie. Zum Beispiel sollten Landwirte den Knick zwischen den Feldern früher zurückschneiden dürfen. Auch der Ostseeschutz und der Moorschutz sind Themen des heutigen Treffens. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) kündigte bereits Erleichterungen an. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 06:00 Uhr

Autofahrer prallt auf B75 bei Bad Oldesloe gegen Asphalt-Fräse

Am Donnerstagabend ist ein Auto laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache auf der B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) in eine Baustelle gefahren und gegen eine Asphalt-Fräse geprallt. Der 80-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Seine Beifahrerein wurde lebensgefährlich verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 05:30 Uhr

Wetter am Abend: Weiterhin warm, vereinzelte Gewitter

Heute gibt es Wechsel aus Sonne und Wolken. Zeitweise ist es wolkig, vor allem im Süden und Südosten. Hier ist auch Regen möglich, ansonsten bleibt es meist trocken. Temperaturen: maximal 20 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 22 Grad in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 06:00 Uhr

