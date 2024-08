Landesbauerntag in Rendsburg: Günther will Landwirte entlasten Stand: 30.08.2024 15:06 Uhr Beim Landesbauerntag in Rendsburg hat Ministerpräsident Daniel Günther angekündigt, einige Regeln für Landwirte abzuschaffen und einfacher zu machen. Das hatte zuvor der Landesbauernverband gefordert.

In Zukunft dürfen Landwirte Knicks früher und noch stärker als bisher zurückschneiden, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei seiner Rede auf dem Landesbauerntag an. Außerdem soll die Dokumentationspflicht für Landwirte mit einem einheitlichen Datenportal vereinfacht werden. Insgesamt soll es so weniger Bürokratie geben. Das hatte vorher auch der Präsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht, gefordert. Nach den Bauernprotesten im Frühjahr müsse die Politik den Bauern mehr Freiräume geben. "Gerade jüngere Landwirte seien durch die vielen Regularien frustriert", sagte der Verbandspräsident.

Kritik von Günther an der Ampel-Regierung

Die Landesregierung will nach den Worten Günthers auch, dass Wildgänse weiterhin verstärkt gejagt werden dürfen, um die Bestände zu reduzieren. Dazu müssten alle Mittel genutzt werden, so Günther. Der CDU-Politiker versicherte, dass seine Regierung an der Seite der Bauern steht und kritisierte die Ampel-Koalition im Bund, unter anderem für den Wegfall der Subventionen beim Agrardiesel. Dafür sei nicht die Landesregierung verantwortlich, so Günther weiter.

Die klaren Worte des Ministerpräsidenten werden von Lucht positiv aufgenommen: "Er hat sich nicht rausgeredet, sondern auch wirklich gesagt, dass es Defizite in der Landesregierung gibt." Der Präsident des Landesbauernverbandes blickt positiv auf die Zusagen des Ministerpräsidenten und meint, die Demonstrationen und die intensiven, schweren Verhandlungen hätten nun Früchte getragen.

Landwirte treffen in Rendsburg auf Politiker

Der Landesbauerntag läuft seit 10 Uhr. Neben Günther und Lucht spricht nach Verbandsangaben auch der Europa-Abgeordnete David McAllister (EVP-Fraktion) zu den etwa 1.000 Landwirten, die in Rendsburg zum Landesbauerntag im Rahmen der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla erwartet werden.

Bauernverband kritisiert Bürokratie und Moorschutz

Weitere Themenschwerpunkte des Landesbauerntages sind der Schutz der Ostsee und die Wiedervernässungspläne der Moore, sagt Lucht. Vom Moorschutz seien zahlreiche Milchbetriebe in den Niederungen - zum Beispiel bei Eider, Treene und Sorge - betroffen. Umsiedlungen von Höfen oder Wiedervernässungen dürften nur freiwillig mit den Landwirten vor Ort umgesetzt werden, betont der Verbandspräsident. Bei allen Themen sei es ähnlich: "Nur Naturschutz funktioniert nicht", so Lucht. Auch die Interessen der Landwirte müssten eine Rolle spielen.

