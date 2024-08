Asylpaket: Kritik vom Flüchtlingsrat, Zustimmung von der Politik Stand: 30.08.2024 13:11 Uhr CDU, SPD und FDP begrüßen die Maßnahmen, auf die sich die Bundesregierung verständigt hat. Der Flüchtlingsrat des Landes sagt jedoch, der Vorfall aus Solingen sei missbraucht worden.

von Anne Passow

Während sich Schleswig-Holsteins Politiker von CDU, SPD und FDP bisher grundsätzlich positiv zu den Maßnahmen geäußert haben, auf die sich die Bundesregierung als Konsequenz auf die Messerattacke von Solingen verständigt hat, kommt vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein Kritik. "Ich hätte mir gewünscht, dass man keinen Zusammenhang herstellt zwischen einer Politik, die sich um Schutzsuchende auf grundgesetzlicher Basis bemüht und einem singulären Gewaltfall", sagte Martin Link, Geschäftsführer des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein. Der Vorfall sei missbraucht worden. Es sei falsch "aus so einem Fall zu konstruieren, dass alle Geflüchteten, die aus Ländern kommen, in denen Krieg und Gewalt herscht, eine potentielle Gefahr für die gesellschaftliche Öffentlichkeit sind." Er sprach von einer großen Verunsicherung, die nun besonders in der syrischen und afghanischen Flüchtlingscommunity hersche.

Flüchtlingsrat: Völkerrechtliche Bestimmungen beachten

Asylbewerber, die sich im Dubling-Verfahren befänden, die also über einen sogenannten sicheren Drittstaat eingereist seien, liefen nun verstärkt Gefahr wieder dorthin zurückgeschickt zu werden. In diesen sogenannten sicheren Drittstaaten gebe es aber oft keinerlei soziale Unterstützung. "Das ist seit 2012 vom Bundesverfassungegericht ausdrücklich verboten worden, aber das interessiert die Politik nicht die Bohne", so Martin Link. Völkerrechtliche Bestimmungen, die auch Deutschland unterschrieben habe, würden eine solche Praxis verbieten.

Günther: Strafverschärfungen sind richtig

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zuvor Zustimmung zu den Maßnahmen der Bundesregierung signalisiert. Es sei gut, dass jetzt gehandelt werde. "Gerade das Thema Messer und Waffenverbotszonen ist eines, das wir aus schleswig-holsteinischer Perspektive ja gleich nach dem Messerangriff in Brokstedt mit zwei Toten eingefordert hatten", sagte er. "Wir merken, dass wir im Bereich von Messerdelikten im Bereich von Kriminalität auch von Menschen mit anderer Staatsbürgerschaft auch bei uns in Schleswig-Holstein ein Problem haben. Deswegen sind Strafverschärfungen und schnellere Rückführungen richtig."

Günther: Vertrauen der Menschen in Demokratie stärken

Grundsätzlich hätte er sich gewünscht, dass bei diesem Thema schneller entschieden werde, so Günther. "Wichtig ist, dass wir das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat in unsere Demokratie dadurch stärken, dass konkret gehandelt wird." Günter betonte: "In der Sache sind wir an der Seite der Bundesregierung." Aber: "Wir müssen uns genau angucken, wie das jetzt umgesetzt wird." Einige Maßnahmen müssten noch dazukommen, dann stimme es aus schleswig-holsteinischer Perspektive.

Ministerpräsident plädiert für Rückweisungen an Binnengrenzen

Als Landeschef habe er darum gebeten, dass es rechtliche Veränderung beim Thema Rückführungen und strengere Maßnahmen an den Grenzen gebe. "Solange wir keine Verfahren an den europäischen Außengrenzen haben, ist es richtig, an den Binnengrenzen zu kontrollieren und dort auch zu Zurückweisungen zu kommen, wenn Menschen aus sicheren Herkunftsländern kommen", so Günther

Midyatli: Strafen müssen in Deutschland abgesessen werden

Auch Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) äußerte Zustimmungen zu den geplanten Maßnahmen der Bundesregierung. "Ich habe nie verstanden, warum man in der Öffentlichkeit überhaupt ein Messer tragen darf. Hier klare und strenge Grenzen zu setzen, ist genau richtig." Andere Länder seien Deutschland da voraus. Wer nach Deutschland flüchtet und dort dann Straftaten begehe, "hat hier nichts mehr zu suchen. Aber: Die Strafen müssen in Deutschland abgesessen werden, bevor eine Abschiebung erfolgt", so Midyatli. Sie betonte, es sei essentiell, Strukturen von Terrornetzwerken zu zerschlagen.

Vogt: Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien kein Tabu

Schleswig-Holsteins stellvertretender FDP-Vorsitzender Christopher Vogt, begrüßte ebenfalls das Asyl- und Sicherheitspaket der Bundesregierung. "Es ist niemandem zu vermitteln, dass Menschen hierzulande subsidiären Schutz und Leistungen erhalten, obwohl sie sich hier überhaupt nicht mehr aufhalten dürften - so wie es auch beim Attentäter in Solingen der Fall war", sagte er. Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien dürften kein Tabu mehr sein. "Die Grünen machen Schleswig-Holstein in der Asyl- und Migrationspolitik zum Bremsklotz. Das darf der Ministerpräsident nicht weiter mitmachen", appelierte Vogt. Schleswig-Holstein brauche ein funktionierendes Rückkehrmanagement mit einer Zentralisierung der Ausländerbehörden. "Dies hatten wir gemeinsam mit der SPD vorgeschlagen. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum CDU und Grüne dies weiterhin ablehnen." Die Grünen in Schleswig-Holstein haben sich zum Maßnahmenpaket der Bundesregierung heute noch nicht geäußert.

Zu den Maßnahmen, auf die sich die Bundesregierung verständigt hat, gehört unter anderem, dass das Waffenrecht verschärft und Leistungen für bestimmte Asylbewerber gestrichen werden sollen.

