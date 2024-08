Stand: 22.08.2024 09:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kieler Forscher rekonstruieren Unterwasser-Lawine

Forscherinnen und Forscher der KielerChristian-Albrechts-Universität (CAU) haben eine der weltweit größten Unterwasser-Lawinen rekonstruiert. Die hatte sich vor 60.000 Jahren vor der Küste Marokkos in Bewegung gesetzt. Ein relativ kleiner Erdrutsch wurde damals zu einer riesigen Geröll-und-Schlamm-Masse. Diese Lawine rollte mit 50 Kilometern pro Stunde 2.000 Kilometer über den Grund des Atlantiks. Die Erkenntnisse sollen laut den Forschern helfen, solche Erdrutsche in Zukunft besser einzuschätzen und vorherzusagen, welche Auswirkungen sie haben können, zum Beispiel für Seekabel. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 10:00 Uhr

Wie gut war die Ernte im Land?

Eine vorläufige Erntebilanz wollen Landwirtschaftsministerium, Landwirtschaftskammer und Bauernverband heute in Ottendorf bei Kiel ziehen. Am Jahresanfang hatte viel Regen den Landwirten zu schaffen gemacht. Mancherorts ging ein Teil der Wintersaaten verloren, weil Felder unter Wasser standen. Später gab es ebenso reichlich Regen wie Sonnenschein. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 10:00 Uhr

Neues Gesetz: Bald darf deutsche Flagge in Dänemark gehisst werden

Dänemark erlaubt es bald, die deutsche Flagge zu hissen. Bisher war dafür eine Genehmigung erforderlich. Nun plant die Regierung ein neues Gesetz. Wie bisher dürfen alle skandinavischen Flaggen angebracht werden - bislang galt aber: Nur zusätzlich darf auch die deutsche Flagge angebracht werden - oder regionale Varianten, wie etwa Blau-Weiß-Rot für Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:00 Uhr

GdP berichtet von desaströsen Zuständen auf Polizeidienststelle Pinneberg

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert den Zustand der Polizeidienststelle in Pinneberg. Sie beschreibt die Lage als desaströs. Eines der größten Probleme aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei ist die Toiletten-Situation. Im Gebäude sind davon laut GdP inzwischen so viele gesperrt, dass stattdessen vor dem Gebäude ein Container steht. Auch die Duschen funktionieren laut GdP nicht richtig. Die Gewerkschaft fordert, dass Polizeiführung und Landespolitik sofort Maßnahmen ergreifen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Im Innenministerium sind die Probleme der Dienststelle in Pinneberg bekannt. Demnach sind Sanierungsarbeiten angedacht und es laufen erste Planungen für einen Erweiterungsneubau. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:00 Uhr

Blauzungenkrankheit: Impfungen laufen, Infektionen steigen an

Von der Blauzungenkrankheit sind mittlerweile laut Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein 89 Schaf-und Rinderhaltungen betroffen. Das teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Vor knapp einer Woche waren es nur 21 Betriebe. Auch Ziegen, Alpakas, Lamas und Wildwiederkäuer können sich anstecken. Festgestellt wurde die Krankheit in den Kreisen Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Nordfriesland, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg, Stormarn sowie in der Stadt Lübeck. Waren Landwirte anfangs noch zögerlich wegen möglicher Risiken, komme mittlerweile "Schwung in das Impfgeschehen", berichtet Uwe Scheper, Vertrauensperson für Tierschutz in der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein. Viele würden sich mittlerweile dazu entscheiden, die Impfung vornehmen zu lassen | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 17:00 Uhr

Regionalliga Nord: Phönix Lübeck gewinnt 3:1 gegen SV Todesfelde

Mittwochabend war bei Phönix Lübeck der SV Todesfelde zu Gast. Phönix Lübeck gewann 3:1. Das Spiel der Regionalliga Nord hatte um 19 Uhr begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 06:00 Uhr

Lebenserwartung in SH steigt

Die Lebenserwartung in Schleswig-Holstein ist wieder gestiegen. Laut dem Statistischem Bundesamt können heute geborene Mädchen mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 82,7 Jahren rechnen, Jungen mit mehr als 78 Jahren. Das entspricht etwa dem bundesweiten Durchschnitt. Die Corona-Jahre hatten bei den Zahlen für einen Knick in der Statistik gesorgt. Das Vor-Corona-Niveau ist noch nicht wieder erreicht. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 05:30 Uhr

GEOMAR: Ostsee erwärmt sich besonders schnell

Meeresforscher des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel schlagen Alarm: Die Ostsee erwärmt sich demnach so schnell wie weltweit kaum eine andere Meeresregion. Gründe sind laut Experten vor allem der Klimawandel und die besondere geografische Lage der Ostsee, die dafür sorgt, dass wenig Wasser ausgetauscht werden kann. Seit 1957 erwärmte sich die Ostsee laut Aufzeichnungen um zwei Grad. Das führt laut Forschungen dazu, dass es weniger Sauerstoff in dem Meer gibt. Das wärmere Wasser der Ostsee sorgt laut Forschungen zudem dafür, dass sich für die Ostsee schädliche Bakterien ausbreiten. Um den Zustand der Ostsee zu verbessern, raten Experten unter anderem, Nährstoff-Einträge etwa durch die Landwirtschaft zu reduzieren. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 17:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken wechseln sich ab

Heute ist es nördlich vom Nord-Ostsee-Kanal zeitweise wolkig bis stark bewölkt, hier und da gibt es etwas Regen. Im Rest des Landes bleibt es meist trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Glücksburg und bei 23 Grad in Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 06:00 Uhr

