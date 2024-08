Kfz-Versicherung: Wo es in SH für Autofahrer teurer wird Stand: 22.08.2024 10:54 Uhr Die Versicherungsbranche hat neue Regionalklassen für Kfz-Versicherungen veröffentlicht. Autobesitzer in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Herzogtum Lauenburg und Nordfriesland zahlen künftig mehr für ihre Haftpflichtversicherung.

Die Haftpflichtversicherung für das Auto wird für viele Schleswig-Holsteiner ab dem kommenden Versicherungsjahr teurer. Denn sie werden künftig in höhere Regionalklassen eingestuft. Das teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) mit. Demnach zahlen unter anderem Autobesitzer in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Herzogtum Lauenburg und Nordfriesland mehr.

Auch Kaskoversicherungen werden zum Teil teurer

In Flensburg sowie in den Kreisen Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde wird es teurer, eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Der Beitrag zur Teilkaskoversicherung wird in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Segeberg und in Kiel teurer. Insgesamt sind laut GdV 360.000 Autohalter in Schleswig-Holstein von der Erhöhung betroffen.

Günstigere Haftpflichtversicherung in Kiel und Dithmarschen

Einige Schleswig-Holsteiner zahlen laut GdV künftig aber auch geringere Beiträge für ihre Haftpflicht-Versicherung - nämlich in Kiel und im Kreis Dithmarschen. Konkret wird es demnach für 170.000 Autobesitzer günstiger. Für die übrigen Regionen ändert sich im neuen Versicherungsjahr nichts. Einen Überblick über die neuen Regionalklassen in Schleswig-Holstein hat der Verband auf seiner Webseite veröffentlicht.

Was sind Regionalklassen?

Anhand der Regionalklassen teilen Kfz-Versicherer ein, wie teuer eine Autoversicherung ist. Die Einstufung hängt davon ab, wie oft Autobesitzer aus einer bestimmten Region Schäden verursachen. Das bedeutet: Wenn Autohalter aus einer Region eher viele Schäden verursachen, wird die Versicherung dort für alle teurer. Wenn es in einer Region weniger Unfälle oder wenig kostenintensive Unfälle gibt, sinkt auch der Beitrag für alle. Über die Beitragshöhe entscheiden aber außer der Regionalklasse weitere Faktoren wie das Auto, das Alter des Halters und die Zeit, die der Halter unfallfrei gefahren ist.

Was gehört zur Kfz-Versicherung?

Zu einer KfZ-Versicherung gehören die Kfz-Haftpflicht, die Kfz-Vollkasko oder die Kfz-Teilkaskoversicherung. Alle Autofahrer brauchen eine Haftpflichtversicherung, eine Voll- oder Teilkasko sind freiwillig.

Lübecker zahlen am meisten für Kfz-Haftpflicht

In Schleswig-Holstein ist im Bezirk Lübeck der Regionalklasse zufolge die Haftpflicht- und die Vollkaskoversicherung am teuersten. Teilkaskoversicherungen kosten demnach in Schleswig-Flensburg und Nordfriesland am meisten. Eine Teilkaskoversicherung kommt beispielsweise für Sturmschäden auf. Grundsätzlich sind Regionalklassen in Großstädten tendenziell höher als in ländlichen Gebieten, da wegen der höheren Verkehrsdichte mehr Unfälle passieren.

