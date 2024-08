Stand: 21.08.2024 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schafzucht: Auktion in Husum

In den Husumer Messehallen im Kreis Nordfriesland beginnt heute der viertägige Husumer Schafmarkt. Das teilt der Landesverband der Schleswig-Holsteinischen Schaf- und Ziegenzüchter mit. Bis Sonnabend werden etwa 600 Tiere ausgezeichnet und versteigert. Für die besten Tiere werden zwischen 1.000 und 4.000 Euro gezahlt. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 06:30 Uhr

Betrug bei der Kaufmännischen Krankenkasse in SH

Die Kaufmännische Krankenkasse ist in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr um mehr als 800.000 Euro betrogen worden. Laut Krankenkasse gab es vor allem Betrug, Korruption oder Urkundenfälschung. Unter anderem soll ein Pflegedienst bei uns im Land Leistungen abgerechnet haben, die nie stattgefunden haben. Die meisten Betrugshinweise kommen vom Medizinischen Dienst, von anderen Krankenkassen und von der Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 06:30 Uhr

Viele öffentliche Defibrillatoren in SH

In Schleswig-Holstein erleiden nach Angaben der Landesregierung jährlich rund 3.000 Menschen plötzlich einen Herzstillstand. Ein Defibrillator kann in solchen Fällen Leben retten. In Schleswig-Holstein gibt es mittlerweile mehr als 1.000 öffentlich zugängliche Defibrillatoren. Das geht aus Zahlen des Arbeiter-Samariter-Bundes hervor. Die Geräte hängen zum Beispiel in Rathäusern, Büchereien oder Einkaufszentren. Christian Mandel von der Rettungsdienst-Kooperation Schleswig-Holstein sagte, jeder solle im Falle eines Falles zum Defibrillator greifen, ihn einschalten und den Anweisungen folgen. Man könne nichts falsch machen, außer gar nicht zu handeln, so Mandel weiter. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 06:00 Uhr

Günther besucht von Hochwasser bedrohte Kommunen in SH

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bricht heute zu einer mehrtägigen Sommerreise durch Schleswig-Holstein auf. Im Fokus stehen die Auswirkungen der Sturmflut im vergangenen Oktober. Holnis, Kappeln, Maasholm, Arnis und Schleswig - Wenn der Meeresspiegel weiter steigt, könnten diese Kommunen nach Ansicht von Experten künftig besonders in Gefahr sein. Die Reise des Ministerpräsidenten ist deshalb mit vielen Erwartungen verbunden. So wünscht sich zum Beispiel Thorsten Roos, Leiter des Fachdienstes Umwelt im Kreis Schleswig-Flensburg, konkrete Lösungsansätze für die gesamte Ostseeküste und nicht nur für einzelne Deichlinien. Der erste Teil der Reise führt Günther nach Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Auf dem Gelände des früheren Betonsteinwerks werden mobile Deiche produziert. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 06:00 Uhr

Weiche Flensburg schlägt Absteiger VfB Lübeck

In der Fußball-Regionalliga hat Weiche Flensburg die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft gewann gestern Abend mit 2:1 gegen den Absteiger aus der dritten Liga, VfB Lübeck. Beide Tore für Flensburg erzielte Marcel Cornils. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 05:30 Uhr

Wetter: Kühler Sommertag - mit Gewitter und Sturmböen

Heute ist es wechselnd bewölkt, neben trockenen Abschnitten gibt es zeitweise Regenschauer - vereinzelt Gewitter. Zwischendurch heitert es auf, vor allem nach Süden hin gibt es längeren Sonnenschein. Dabei bleibt es kühl, die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 20 Grad in Lübeck. Es weht zunehmend mäßiger bis frischer und stark böiger westlicher Wind - an der See frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen und vereinzelt Sturmböen. An der Nordsee ist mit erhöhte Wasserständen zu rechnen.

