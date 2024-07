Stand: 24.07.2024 15:52 Uhr Abriss der kaputten Kaikante in Flensburg verzögert sich

Von Mitte August an soll die einsturzgefährdete Kaikante am Flensburger Hafen abgerissen werden. Ursprünglich sollte es in der kommenden Woche losgehen.Für die Arbeiten wird aber nach Angaben der Stadt unter anderem ein so sogenannter Langarmbagger benötigt. Der kann erst in gut zwei Wochen geliefert werden. Wenn dann alles glatt geht, soll der Abriss des akut einsturzgefährdeten Bereichs Mitte/Ende Oktober abgeschlossen sein. Kosten für den Abriss: wohl eine Million Euro. Bis eine neue Kaimauer fertig ist, werden noch mehrere Jahre vergehen. Die Gesamtkosten dafür schätzt die Stadt vorsichtig auf zehn bis 15 Millionen Euro - und hofft auf Unterstützung vom Land.

