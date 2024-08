Stand: 21.08.2024 07:30 Uhr Schafzucht: Bock-Auktion in Husum

In den Husumer Messehallen im Kreis Nordfriesland beginnt heute der viertägige Husumer Schafmarkt. Das teilt der Landesverband der Schleswig-Holsteinischen Schaf- und Ziegenzüchter mit. Bis Sonnabend werden etwa 600 Tiere ausgezeichnet und versteigert. Für die besten Tiere werden zwischen 1.000 und 4.000 Euro gezahlt.

Die Prämierung der Tiere erfolgt jeweils am Vormittag, die Auktionen beginnen ab 12 Uhr. Aufgrund einer Terminverschiebung wurde die Bockauktion in diesem Jahr um eine Woche vorverlegt.

Blauzungenkrankheit hat keine Auswirkungen auf Auktion

Obwohl sich die Blauzungenkrankheit zurzeit in Schleswig-Holstein ausbreitet, hatten die Veranstalter beschlossen, die Auktion wie geplant stattfinden zu lassen. "Ein PCR-Test ist nicht erforderlich, da bereits die meisten Bundesländer vom Virus betroffen sind", so der Landesverband. Ein Verkauf an Interessenten aus den Restriktionsgebieten sei problemlos möglich.

