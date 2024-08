Stand: 06.08.2024 07:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wirtschaftsverband kritisiert Ausfälle in Kitas

Der Wirtschaftsverband "Die Familienunternehmer" kritisiert die Betreuungssituation in den Kitas in Schleswig-Holstein. In einer Umfrage des Verbandes gaben mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen an, dass durch Ausfälle in der Kinderbetreuung Betriebsabläufe gestört werden - weil sich die Angestellten um ihre Kinder kümmern müssen. Der Verband fordert, dass die Landesregierung dafür sorgt, dass die Ausfälle in den Kitas reduziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 06:30 Uhr

Olympia: Gold für 3x3 Basketballerinnen mit Elisa Mevius aus Rendsburg

Bei den Olympischen Spielen in Paris hat das deutsche 3x3-Basketball-Team der Frauen die Goldmedaille gewonnen. Bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme schlugen sie im Finale Spanien mit 17:16. Für Deutschland ist es die erste olympische Basketball-Medaille überhaupt. Mit dabei war Elisa Mevius aus Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die 20-Jährige ist eine der vier Spielerinnen im deutschen Team. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 06:00 Uhr

Bundesweit erste inklusive Steganlage in Lübeck wird eröffnet

In Lübeck wird heute eine neue inklusive Steganlage eröffnet. Laut Initiatoren und Stegbauer ist die Anlage an der Wakenitz die erste barrierefreie Kanu- und Bootssteganlage in Deutschland. Stege mit Einstiegshilfen gibt es bereits, unter anderem in Kiel. Bei der schwimmenden barrierefreien Steganlage in Lübeck kann jedoch ein Teil abgesenkt und als Rampe ins Wasser genutzt werden. So können Menschen im Rollstuhl und ältere Menschen leichter in Kanus ein- und aussteigen oder schwimmen gehen. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 06:00 Uhr

Abiturienten aus SH bundesweit Schlusslicht

Abiturientinnen und Abiturienten in Schleswig-Holstein haben in diesem Jahr durchschnittlich mit einer Note von 2,47 abgeschlossen. Laut einer Umfrage des Spiegels sind sie damit bundesweit das Schlusslicht. Das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein bestätigte die Daten auf Anfrage. Gründe für das schlechtere Abschneiden im Vergleich zu anderen Bundesländern wurden nicht genannt. Laut dem Bildungsexperten Olaf Köller vom Kieler Leibniz Institut liegt dieser Schnitt unter anderem daran, dass in Schleswig-Holstein strenger bewertet wird. In anderen Bundesländern würden besonders schlechte Noten sogar per Erlass nach oben korrigiert, in Schleswig-Holstein sei man da zurückhaltender, so Köller. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne und vereinzelt lockere Wolken

Heute liegt Norddeutschland im Einfluss von Hoch "Kai". Nach rascher Frühnebelauflösung gibt es viel Sonne, daneben zeitweise einige, meist lockere Wolken. Es bleibt trocken. In Großenbrode (Kreis Ostholstein) steigt das Thermometer auf 23 Grad, 25 Grad werden es auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) und bis 28 Grad in Tornesch (Kreis Pinneberg). Es weht schwacher, an der See mäßiger südöstlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 06:00 Uhr

