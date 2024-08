Windrad in Flammen: Feuerwehr lässt Kuppel kontrolliert abbrennen Stand: 06.08.2024 18:20 Uhr In Reher im Kreis Steinburg hat am Dienstagmittag ein Windrad gebrannt. Da das Feuer zu hoch gelegen war, konnte die Feuerwehr den Bereich nur absichern. Ursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Am Dienstagmittag um 12 Uhr ist in Reher (Kreis Steinburg) ein Feuer in der Kuppel eines Windrades ausgebrochen. Laut Rettungsleitstelle konnten die Einsatzkräfte den Brand nicht aktiv löschen, da sie zu hoch gelegen ist. Die Feuerwehr ließ deshalb die Kuppel des Windrades kontrolliert abbrennen. Auch Drohnen kamen dafür zum Einsatz.

Mittlerweile ist das Feuer aus, die Kuppel qualmt aber noch, teilt die Leitstelle am frühen Abend mit. Ein Trupp der Feuerwehr ist noch vor Ort, um das Windrad weiterhin zu überwachen.

Zwischenzeitlich Techniker in der Kuppel vermutet

Zu Beginn des Einsatzes hieß es, dass sich noch zwei Techniker in der brennenden Kuppel befinden würden. Die Höhenretter der Feuerwehr und ein Hubschrauber sind daraufhin alarmiert worden. Doch dann stellten die Helfer vor Ort fest, dass die Techniker bereits die Kuppel bereits verlassen hatten. 20 Einsatzkräfte waren in der Spitze laut Rettungsleitstelle vor Ort. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

