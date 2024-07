Stand: 31.07.2024 06:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ratzeburg: Statiker untersuchen Supermarkt-Dach nach Einsturz

In Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg wollen nach dem Einsturz des Dachs eines Netto-Supermarktes gestern, Statiker das Gebäude näher untersuchen. Gestern Nachmittag konnten sie noch nicht in den Supermarkt, weil unklar war, ob nicht möglicherweise noch weitere Teile des Daches zusammenbrechen. Ob sie heute rein können, ist laut Polizei aber ebenfalls noch nicht klar. In der vergangenen Nacht sind keine weiteren Gebäudeteile mehr eingestürzt. Die Beamten sprachen am Dienstagabend von zwölf Verletzten. Ein Betroffener kam nach aktuellem Stand ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 06:00 Uhr

Oldenburg: Ein Schwerverletzter nach Unfall zwischen Linienbus und Auto

In Oldenburg (Kreis Ostholstein) hat es einen Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto gegeben. Laut Rettungsleitstelle sind die beiden Fahrzeuge am Dienstagabend in der Ostlandstraße zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uniklinik nach Lübeck. Den 15 Menschen im Bus ist nichts passiert. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 06:00 Uhr

Bundesgerichtshof verhandelt ab Revision zum Stutthof-Urteil

Der Bundesgerichtshof in Leipzig verhandelt ab heute die Revision im Fall der Quickbornerin Irmgard F. Die heute 99-Jährige hatte als Sekretärin im ehemaligen Konzentrationslager Stutthof gearbeitet. Das Landgericht Itzehoe hatte sie ursprünglich wegen Beihilfe zum Mord verurteilt, zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Sie war zum Zeitpunkt der Tat zwischen 18 und 19 Jahren alt. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 06:00 Uhr

Axel Springer Druckerei in Ahrensburg druckt letzte Zeitungsausgabe

Die Axel Springer Druckerei in Ahrensburg (Kreis Stormarn) druckt heute zum letzten Mal das Hamburger Abendblatt. Damit verlieren 120 Beschäftigte ihren Job. Der Konzern hatte das Aus des Standorts vor einem Jahr angekündigt. Die Druckerei Prinovis hatte ihren Betrieb nebenan schon vor sechs Monaten dicht gemacht. Künftig wird das Hamburger Abendblatt in einem anderem Format in einer Druckerei in Braunschweig in Niedersachsen gedruckt. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 05:30 Uhr

Wetter: Sonnig mit einigen Wolken

Heute am Mittwoch neben längerem Sonnenschein zeitweise einige Wolken, meist bleibt es trocken und freundlich. Temperaturen maximal 21 Grad auf Föhr (Kreis Ostholstein) bis 27 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Schwacher, an der Nordsee mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 06:00 Uhr

