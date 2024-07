Stand: 29.07.2024 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer zerstört Fährhaus in Glückstadt

In Glückstadt (Kreis Steinburg) hat am Sonntag ein Feuer das alte und leerstehende Fährhaus am Hafen vollständig zerstört. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle waren rund 80 Kräfte bis 23 Uhr am Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein Bagger hat das Gebäude eingerissen, um an die letzten Glutnester zu gelangen. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 07:00 Uhr

Atommüll-Lager: Bürgermeister fordern Entschädigung

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), Brokdorf (Kreis Steinburg) und Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) lagert hochradioaktiver Atommüll aus den ehemaligen Atomkraftwerken. Die Bürgermeister der Orte verlangen nun vom Bund Entschädigungszahlungen für die Zwischenlagerung des Mülls. Eine Million pro Jahr soll es geben, wie das Bundesumweltministerium auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigte. Das Ministerium machte auch deutlich, dass dafür kein Geld im Haushalt vorhanden sei. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 06:00 Uhr

Wacken Open Air: Erster Anreisetag verlief problemlos

In diesem Jahr verläuft die Anreise in Wacken ein wenig anders. Im vergangenen Jahr kam es bei der Anreise durch Dauerregen und aufgeweichten Böden zu einem großen Chaos. Fans konnten sich in diesem Jahr online sogenannte Access-Pässe buchen, die ihnen auch die Route vorgaben. Laut Polizei hat dies am Sonntag bereits gut funktioniert. Bis zum Abend reisten nach Angaben der Veranstalter etwa 10.000 Fahrzeuge an, darunter Wohn- und Campingwagen sowie schwere Trucks. Laut einigen Fans wurden an der sogenannten Schlüsselroute nach der A7 Abfahrt Neumünster einige der neuen Schilder entwendet. Die Veranstalter wollen die gestohlenen Schilder nach eigenen Angaben durch neue ersetzen lassen. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 06:00 Uhr

Holstein Kiel: Testspiel gegen Borrussia Mönchengladbach

Seit Sonnabend trainiert Holstein Kiel im Trainingslager im österreichischen Seefeld. Heute findet ab 18 Uhr im bayrischen Rottach-Egern am Tegernsee ein Testspiel gegen Borussia Möchengladbach gespielt. Fraglich ist, ob auch ein neuer Linksverteidiger noch zum Trainingslager stößt. Nach diversen Medienberichten hat sich die KSV mit Derry Murkin vom FC Schalke 04 über einen Vierjahresvertrag geeinigt, allerdings haben sich die Kieler wohl noch nicht mit dem abgebenden Verein auf eine für beide Seiten passende Ablösesumme geeinigt. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 06:00 Uhr

Travemünder Woche 2024: Mehr als 500.000 Besucher

Am Sonntagabend wurde 135. Travemünder Woche mit einem großen Höhenfeuerwerk beendet. Die Veranstalter haben bis zum Abschluss in den vergangenen zehn Tagen mehr als 500.000 Gäste gezählt. Der große Andrang am ersten Wochenende hat den Veranstalter bei der Anreise vor Probleme gestellt. Bis auf ein Dutzend Zwischenfälle verzeichnete auch die Polizei eine friedliche Travemünder Woche. Laut dem Chef vom Landprogramm, Uwe Bergmann kam der ÖPNV allerdings an seine Grenzen. Auch bei der Parksituation sieht er noch Verbesserungspotenzial: "Ich hoffe, dass diese Schwierigkeiten beim Parken nicht dazu führen, dass die Menschen aus der Region sagen, da fahre ich lieber nicht hin, das ist mir zu kompliziert." Da müsse nachgearbeitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Viel Sonnenschein

Nach vereinzeltem Nebel am Morgen gibt es im Tagesverlauf viel Sonnenschein. Zeitweise ziehen meist lockere Wolkenfelder vorüber. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 25 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 06:00 Uhr

