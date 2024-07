Stand: 30.07.2024 06:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Streit um Verlängerung der Jagdzeiten für Wildgänse

Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) erntet für seinen Alleingang bei der Verlängerung der Jagdzeiten für Wildgänse Kritik. Der NABU prüft nach eigenen Angaben sogar eine Klage. Auch beim grünen Koalitionspartner kommt der Schritt von Schwarz nicht gut an. Aus dem Umweltministerium hieß es, die Weißwangengans sei eine Zugvogelart, die zu Recht stark geschützt werde. Der Hintergrund: Landwirtschaftsminister Schwarz hat per Ministerverordnung entschieden, dass Wilgänse künftig länger gejagt werden dürfen, um die Felder von Landwirten zu schützen. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 06:00 Uhr

Kleines Feuer in Wacken: Verkaufsstand und Autos brennen

Auf dem Festivalgelände des Wacken Open Air (Kreis Steinburg) hat es am Morgen gebrannt. Laut Rettungsleitstelle fing ein Verkaufsstand Feuer. Die Flammen dehnten sich auf zwei Autos aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 30 Feuerwehrleute. Warum das Feuer ausgebrochen ist, muss noch geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 06:30 Uhr

Schwerverletzter Motorradfahrer auf der A23

Auf der Autobahn 23 hat sich am Morgen ein schwerer Motorradunfall ereignet. Zwischen Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und der Anschlussstelle Schenefeld (Kreis Steinburg) Richtung Süden stürzte ein Motorradfahrer. Nach Angaben der Rettungsleitstelle verletzte sich der Mann dabei schwer. Die näheren Umstände des Unfalls sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 06:30 Uhr

Feuer in Einfamilienhaus in Stocksee

In Stocksee im Kreis Segeberg ist am Abend der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Einsatzkräfte konnte sich die Bewohnerin des Hauses vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Drei freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 06:00 Uhr

Friedrichskoog: Erste Heuler werden ausgewildert

Die Mitarbeiter der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) wildern heute die ersten drei Heuler der Saison in der Nordsee aus. Nach Angaben der Station ist darunter zum Beispiel der junge Seehund Bosse. Er wurde in den vergangenen zweieinhalb Monaten aufgepäppelt, hat sein Gewicht verdreifacht und darf heute wieder in die Freiheit. Seit Mitte Mai hat die Seehundstation Friedrichskoog mehr als 270 junge Seehunde aufgenommen, die Unterstützung brauchen. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:00 Uhr

Holstein Kiel verliert Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach

Seit Sonnabend trainiert Holstein Kiel im österreichischen Seefeld. Am Abend fand im bayrischen Rottach-Egern ein erstes Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach statt. Der Bundesliga-Aufsteiger aus Kiel unterlag dem Ligakonkurrenten mit 0:1 (0:0). Die Kieler bereiten sich noch bis zum kommenden Wochenende in Österreich auf die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte vor, die Ende August beginnt. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 06:00 Uhr

Nächtliche Bauarbeiten auf der A1 bei Lübeck

Autofahrer auf der A1 müssen sich von heute an auf nächtliche Behinderungen einstellen. Zwischen Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) und Lübeck werden in den nächsten vier Wochen 25 Betonplatten saniert. Laut Autobahn GmbH des Bundes können Autofahrerinnen und Fahrer in der Zeit zwischen 20 und 6 Uhr nur auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeifahren. Tagsüber gibt es diese Beschränkung jedoch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 16:30 Uhr

Wetter: Warm und sonnig

Ein schöner Sommertag erwartet die Schleswig-Holsteiner. Es ziehen höchstens ein paar lockere Wolkenfelder durch das Land - ansonsten ist es den ganzen Tag sonnig, windstill und trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 22 Grad auf den nordfriesischen Inseln bis 27 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 07:00 Uhr

