Wenn Tempo zählt: Wie schnell ist der Rettungsdienst in SH vor Ort?

In einigen Regionen in Schleswig-Holstein ist die Notfallrettung deutlich zu langsam. Medizinische Fachgesellschaften empfehlen, dass mindestens 80 Prozent der Fälle von plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand innerhalb von acht Minuten vor Ort professionell versorgt werden sollten. Eine Auswertung des Südwestrundfunk (SWR) ergab, dass das im Land nur in Kiel und im Kreis Nordfriesland erreicht wird. Im Kreis Steinburg wird die Acht-Minuten-Regel demnach nur in gut jedem dritten Fall eingehalten. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:00 Uhr

Gewitter: Viele Einsätze in Südholstein und in Neustadt

Ein schweres Gewitter hat am Dienstagabend besonders Rettungskräfte im Süden Schleswig-Holsteins beschäftigt. Laut Leitstelle gab es in den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Segeberg viele Einsätze. In Pinneberg, Rellingen, Itzehoe und Kaltenkirchen musste die Feuerwehr Keller leerpumpen. In Quickborn lief eine Tiefgarage voll. In Wahlstedt im Kreis Segeberg schlug der Blitz in ein Haus ein - es enstand kein Feuer, auch verletzt wurde niemand. In Kaltenkirchen spaltete ein Blitz eine 20 Meter hohe Birke in der Weberstraße. In Neustadt (Kreis Ostholstein) musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben gleich 14 Mal ausrücken. Auch hier liefen Keller voll, Bäume stürzten um. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:00 Uhr

Verzögerungen am Rendsburger Kanaltunnel

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr führt auf der B77 Reinigungsarbeiten und Bauwerksprüfungen durch. Deshalb wird die Oströhre des Rendsburger Kanaltunnels heute zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr voll gesperrt, am Donnerstag dann zur gleichen Zeit die Weströhre. Der Verkehr fließt in beide Richtungen einspurig weiter. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:00 Uhr

Neumünster bekommt erste muslimische Kita Schleswig-Holsteins

In Neumünster soll die erste muslimische Kindertagesstätte Schleswig-Holsteins entstehen. Das hat die Ratsversammlung der Stadt am Dienstagabend entschieden - mit 44 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. Ingesamt 60 Plätze soll die neue Kita unter der Trägerschaft des Bildungs- und Kulturzentrums in Neumünster schaffen. Der Moscheeverein hofft, noch in diesem Herbst mit den Bauarbeiten auf der Fläche in der Innenstadt starten zu können. Die Eröffnung ist für das kommende Jahr geplant. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:00 Uhr

E-Bike-Akku explodiert in Flensburg

In Flensburg ist ein E-Bike-Akku explodiert. Nach Angaben der Polizei geschah das am Dienstagabend im Keller eines Hauses in der Beethovenstraße. Zwei Anwohner und ein Feuerwehrmann wurden verletzt. Sie mussten im Flensburger Diako-Krankenhaus behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:00 Uhr

Kind mit Verbrennungen von Segelschiff geholt

Rettungskräfte haben am Dienstagnachmittag in Lübeck ein fünfjähriges Mädchen mit Verbrennungen an einem Arm und einem Bein von einem Segelschiff auf der Trave gerettet. Die Wasserschutzpolizei teilte mit, sie habe das Kind zu einem Boot der Seenotretter gebracht, die für solche Notfälle ausgerüstet sind. Vom Anleger der Priwall-Fähre aus kam die Fünfjährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Welche Art Verbrennung sich das Mädchen zugezogen hatte und warum es sich mit der Mutter auf dem Segelschiff befand, wurde nicht mitgeteilt. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 07:00 Uhr

Experten sprechen über Schutz für maritime Infrastruktur

Wie kann man die maritime Infrastruktur schützen? Darüber haben am Dienstagabend in der Kieler Ostseehalle Experten von Polizei, Bundespolizei, Marine und Politik diskutiert. "Machen müssen das die Anrainer in der Ostsee: Alle Staaten, die ein vitales Interesse daran haben, dass diese Anlagen geschützt sind", sagte Marco Thiele vom Bundeswehrverband NDR Schleswig-Holstein. Bei der maritimen Infrastruktur geht es um die Seekabel, die die Kontinente miteinander verbinden, sowie Offshore-Windparks und Schiffe. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 07:00 Uhr

Hansestadt Lübeck verhängt Haushaltssperre

Der Hansestadt Lübeck droht ein großes Defizit im Haushalt 2024 - 50 Millionen Euro hat Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am Dienstag im Hauptausschuss prognostiziert. Deshalb hat er eine Haushaltssperre verhängt. Als Gründe für das hohe Defizit nannte Lindenau, dass die Stadt weniger Geld aus dem Kommunalen Finanzausgleich bekommen soll, weniger Gewerbesteuer-Einnahmen hat und zugleich höhere Ausgaben, unter anderem in der Sozialhilfe. Nach jahrelanger positiver Haushaltslage, sagte Lindenau, müsse er nun diesen Einschnitt machen, um die Sparziele der Stadt zu erreichen. Die Haushaltssperre gilt zunächst bis Dezember 2024. Personalkosten und Investitionsausgaben sind davon laut Lindenau aber nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 07:00 Uhr

Magazin Compact bei AfD-Treffen in Südholstein ausgeladen

Nach dem bundesweiten Verbot des rechtsextremistischen Magazins Compact hat die AfD in Schleswig-Holstein reagiert: Der Verlag sollte bei einer von der Landes-AfD organisierten Veranstaltung in Südholstein vertreten sein. Nach dem Verbot hat die AfD nun Compact zum sogenannten "Tag des Vorfelds" wieder ausgeladen. Zu dem Treffen sind am kommenden Sonnabend an einem bislang geheimen Ort im Süden Ostholsteins nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein Verlage, Medien und Politiker eingeladen, die zum Teil dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind. Die AfD rechnet nach eigenen Angaben mit bis zu 200 Teilnehmenden. Das Innenministerium kündigte an, die Veranstaltung im Blick behalten zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 19:30 Uhr

Wetter: Schauer und Gewitter möglich

Es bleibt wechselhaft. Nach starker Bewölkung mit Schauern kommt es zu einem Sonne-Wolken-Mix. Vereinzelt kann es stürmische Böen geben. Die Temperaturen erreichen Tageshöchstwerte von 19 Grad auf Sylt und 22 Grad in Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 06:00 Uhr

