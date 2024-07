Missbrauchsvorwürfe gegen Kita-Erzieher in Hohenwestedt Stand: 17.07.2024 15:01 Uhr Im Mai soll es zu einem Übergriff auf mindestens ein Kind in der Kita Hohenwestedt gekommen sein. Laut Staatsanwaltschaft läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen einen Erzieher.

Schwere Vorwürfe gegen einen Kita-Mitarbeiter in Hohenwestedt (Kreis Rendsburg- Eckernförde): In einer Kindertagesstätte an der Rektor-Wurr-Straße soll es zu mindestens einem sexuellen Übergriff auf Kind gekommen sein. Laut Staatsanwaltschaft Kiel läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen einen Erzieher. Der 54-jährige sei aktuell freigestellt. Der Übergriff soll sich im Mai dieses Jahres ereignet haben. Ob weitere Kinder betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

Weiterer Übergriff im Herbst 2023?

Die Staatsanwaltschaft prüft außerdem einen Fall aus dem Herbst vergangenen Jahres. Dieser soll ebenfalls im Zusammenhang mit dem Tatverdächtigen stehen und sich in derselben Kita ereignet haben. In diesem Fall sei noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Mit weiteren Informationen zu dem Vorfall hält sich die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben aus ermittlungstaktischen Gründen zurück.

