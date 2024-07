Stand: 09.07.2024 08:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dänisches Königspaar beginnt Urlaub im Grenzland

Das dänische Königspaar Frederik und Mary macht ab heute Sommerurlaub auf Schloss Gravenstein im Süden Dänemarks. Damit setzt die Königsfamilie die fast 90-jährige Tradition fort, den Sommer im Grenzland zu verbringen. Um 16 Uhr wird der Bürgermeister der Kommune Sonderburg, Eric Lauritzen, König Frederik X. und Königin Mary mit ihren Kindern auf dem Gravensteiner Marktplatz begrüßen. Anschließend ist ein Spaziergang zum Schloss geplant. Nach Angaben des Königshauses wird auch Margrethe II., Frederiks Mutter, im Laufe des Sommers in Gravenstein erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:00 Uhr

Tarifverhandlungen im kommunalen Busgewerbe starten

Arbeitgeber und Gewerkschaft beginnen heute mit den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im kommunalen Busgewerbe. Ver.di fordert nach eigenen Angaben für die Busfahrer in Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck 580 Euro mehr im Monat und einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro. Die Gewerkschaft begründet die Höhe der Forderung mit der langen Laufzeit des ausgelaufenen Tarifvertrages und der zuletzt starken Inflation. Das sei völlig maßlos und übertrieben, meinte ein Sprecher des Arbeitgeberverbandes. Der Tarifstreit hatte zuletzt immer wieder zu Streiks im Busgewerbe geführt. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 07:00 Uhr

Kiel: Mann durch Linienbus schwer verletzt

In Kiel ist ein Mann am späten Montagnachmittag von einem Linienbus erfasst worden. Nach Angaben der Polizei wurde er dabei lebensgefährlich verletzt. Er kam mit schweren Kopfverletzungen ins UKSH. Wie es zu dem Zusammenstoß an der Olshausenstraße Ecke Samwerstraße kommen konnte, muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 07:00 Uhr

FDP will Pilotprojekt für Pyrotechnik in Fußball-Stadien

Nach der FDP in Bremen fordert nun auch die FDP in Schleswig-Holstein ein Pilotprojekt für das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik in Fußball-Stadien. Das Projekt könnte laut Forderung in Kiel und Lübeck durchgeführt werden. Das Abbrennen von Pyrotechnik kostet die Vereine viel Geld. So musste Holstein Kiel Anfang März nach dem Auswärtsspiel in Berlin 24.000 Euro Strafe bezahlen. Die Vereine könnten nicht verhindern, dass Fans Pyrotechnik in Stadien schmuggeln, deshalb schließt sich die FDP in Schleswig-Holstein der Idee der Bremer FDP an. Beim VfB Lübeck begrüßt man die Initiative. Holstein Kiel hat die Forderung laut eines Vereinssprechers vorerst zur Kenntnis genommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 07:00 Uhr

Klage von FDP und SPD gegen Landeshaushalt wird wahrscheinlicher

Eine Klage der Opposition gegen den Landeshaushalt wird immer wahrscheinlicher. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt bestätigte NDR Schleswig-Holstein, dass es am Donnerstag eine Pressekonferenz auf Einladung der SPD geben wird. Dort soll es dann um die nächsten Schritte gehen, die SPD und FDP einleiten wollen. Die beiden Fraktionen hatten ein Gutachten in Auftrag gegeben - die Ergebnisse daraus liegen demnach nun vor. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 06:00 Uhr

Kappeln: Scheune auf Resthof abgebrannt

Wegen eines Feuers sind in der Nacht zu Dienstag Einsatzkräfte in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ausgerückt. Laut Feuerwehr ist dort eine Scheune auf einem Resthof in der Straße Grimsfeld abgebrannt. Gelagert war Werkzeug. Menschen oder Tiere seien nicht zu Schaden gekommen, sagte ein Sprecher. Etwa 80 Helfer waren gegen zwei Uhr im Einsatz und hatten das Feuer nach einer Dreiviertelstunde gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 06:00 Uhr

A7 nach Unfall bei Neumünster kurzzeitig voll gesperrt

Am Montagabend ist die A7 Richtung Flensburg eine halbe Stunde lang zwischen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte voll gesperrt gewesen. Laut Feuerwehr waren dort zwei Autos zusammengestoßen. Insgesamt saßen sechs Menschen in den Wagen, ein Mensch kam leicht verletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 06:00 Uhr

Wetter: Abends überwiegend trocken; Nachts örtlich etwas Regen

Heute ist es zunächst wechselnd bis stark bewölkt, es regnet nur stellenweise und vorübergehend etwas in Richtung Norden abziehend. Ab dem Vormittag scheint von Süden her neben Wolken wieder mehr die Sonne, später ist es zunehmend heiter, im Norden bleibt es noch länger wolkig. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein), bei 23 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) und bis zu 29 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger, phasenweise böiger, an der Ostsee auch frischer Wind aus östlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 07:00 Uhr

