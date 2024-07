Stand: 06.07.2024 11:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Photovoltaik-Anlagen könnten Wildwechsel behindern

Im Land werden immer mehr Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen aufgestellt. Der Landesjagdverband befürchtet, dass die Solaranlagen den Wildwechsel stark oder komplett einschränken könnten. Versicherungen verlangen meist, dass Solaranlagen auf dem Feld eingezäunt werden, was weitere Wege für Rotwild versperrt. Naturschutzverbände fordern deshalb ein Verbot dieser Anlagen in sensiblen Bereichen. Der Landesverband für erneuerbare Energien zeigen sich gesprächsbereit. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2024 09:00 Uhr

Schleswig-Holstein Musikfestival startet

An diesem Wochenende startet das 39. Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF) in der Lübecker Musik- und Kongresshalle. Bei den beiden Eröffnungskonzerten heute und morgen sind unter anderem Werke von Mozart und Mahler zu hören. Bis zum 1. September sollen im Rahmen des SHMF mehr als 200 Konzerte gegeben werden. Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr Venedig. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2024 09:00 Uhr

40 Jahre Landesförderzentrum Sehen in Schleswig

Das Landesförderzentrum Sehen in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) feiert heute sein 40-jähriges Bestehen. Von dort aus betreuen 70 Pädagoginnen und Pädagogen etwa 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ganz Schleswig-Holstein, die blind sind oder deren Sehfähigkeit stark eingeschränkt ist. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2024 08:00 Uhr

Großübung auf Lübecker Campus

Heute üben in Lübeck die Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung einen Großeinsatz. Nach Angaben der Organisatoren werden auf dem Lübecker Universitätsgelände ein Brand, ein Amoklauf und eine Explosion simuliert, bei denen unter anderem Menschenrettung und Patientenversorgung geübt werden sollten. Die Großübung beginnt um 11 Uhr und soll etwa zwei Stunden dauern. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2024 08:00 Uhr

Wetter: bewölkt - teils krätige Regenschauer und Gewitter

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt. Von der Nordsee her ziehen teils kräftige Regenschauer und Gewitter auf. Später kann es der Westküste Sonnenschein geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 26 Grad in Gülzow (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2024 10:00 Uhr

