Deutscher Landfrauentag in Kiel

Mehrere Tausend Frauen treffen sich heute in Kiel zum Deutschen Landfrauentag. Sie vertreten nach eigenen Angaben die Interessen von rund 450.000 Frauen die auf dem Land leben. Zu dem Treffen, bei dem das 75-jährige Jubiläum des Verbands gefeiert wird, kommt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Verband will Frauen auf dem Land die Mitsprache erleichtern und setzt sich dafür ein, dass sie Familie, Beruf und Ehrenamt einfacher unter einen Hut bringen können. Außerdem werden Qualifikationen angeboten, damit mehr Frauen Führungspositionen in der Landwirtschaft übernehmen. In Schleswig-Holstein sind rund 27.000 Frauen Mitglied im Landesverband, darunter auch immer mehr junge Frauen. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 07:00 Uhr

Tausende Menschen mit Essstörungen in SH

In Schleswig-Holstein sind prozentual so viele Menschen von Essstörungen betroffen wie in keinem anderen Flächen-Bundesland. Das zeigt eine Studie der Barmer Krankenkasse, die sich auf das Jahr 2021 bezieht. Demnach leiden mehr als 15.000 Menschen im Land an Magersucht, Bulimie oder Essattacken. Die größte Gruppe sind Frauen bis 29 Jahre. Deshalb richten sich viele Behandlungsangebote explizit an Frauen. Dadurch werde jedoch die Hemmschwelle für betroffene Männer höher gesetzt, meint Dr. Katharina Wong, Fachärztin für Psychosomatik an der Schön Klinik Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Dabei sei es für essgestörte Männer oft ohnehin eine größere Überwindung, sich in Behandlung zu begeben. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 07:00 Uhr

SPD fordert Maßnahmen gegen Ärztemangel in SH

Die SPD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag fordert die Landesregierung auf, mehr gegen den Ärztemangel zu tun. Aus einer kleinen Anfrage der Fraktion geht hervor, dass etwa in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Husum (Kreis Nordfriesland) rund zehn Arztsitze nicht besetzt sind, in Neumünster neun. Zudem stehen laut SPD mehr als 30 Prozent der Allgemeinmediziner kurz vor dem Ruhestand. Unter anderem sollte es aus Sicht der Sozialdemokraten mehr Medizinstudienplätze geben. Das Gesundheitsministerium meint, dass wegen der Haushaltssituation erst einmal klar sein müsse, ob wirklich zusätzliche Plätze nötig sind. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 06:00 Uhr

Missunde: Neue Elektro-Fähre startet frühestens Ende 2025

Der Start der neuen Elektro-Schleifähre "Missunde III" im Kreis Schleswig-Flensburg verzögert sich weiter - und zwar voraussichtlich bis Ende kommenden Jahres. Das hat das Wirtschaftsministerium am Montag in Kiel mitgeteilt. Die neue Fähre kann bei hohen Windgeschwindigkeiten nicht sicher an den Rampen anlegen. Bei der Planung seien die Strömungsverhältnis auf der Schlei unterschätzt worden, so das Ministerium. Jetzt soll gerichtlich geklärt werden, wer für diesen Fehler die Verantwortung trägt - der Landesbetrieb für Küstenschutz oder das Konstruktionsbüro. Seit April ist wieder die alte Schleifähre "Missunde II" in Betrieb. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 06:00 Uhr

Sylt: Bürgermeister Häckel droht Abwahlverfahren

Dem Bürgermeister der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland), Nikolas Häckel (parteilos), droht nun doch ein Abwahlverfahren. Nach Angaben der Gemeinde soll ein entsprechender Antrag auf der kommenden Gemeindevertretersitzung am 18. Juli diskutiert und abgestimmt werden. Das letzte Wort hätten dann die Bürgerinnen und Bürger. Häckel ist seit mehren Monaten krankgeschrieben. Parallel dazu läuft aktuell eine Überprüfung der Dienstunfähigkeit durch den Hauptausschuss. Der hatte in der vergangenen Woche eine stufenweise Eingliederung Häckels, der seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Sylt ist, abgelehnt. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 05:30 Uhr

Wetter: Kühl mit Wolken und Schauern

Heute Vormittag ist es stark bewölkt, zeitweise mit Regen. Im Laufe des Tages lassen die Schauer von der Nordsee her allmählich nach. Zum Abend hin lockert es von der Westküste her auf. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 19 Grad. Dazu weht mäßiger, an der See mäßiger bis frischer Wind mit teilweise starken Böen. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 05:30 Uhr

