Stand: 28.06.2024 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unwetter in SH: Rund 150 Einsätze für die Feuerwehren

Hagelkörner groß wie Murmeln, Starkregen mit Regenmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter und umherfliegende Äste. Wegen des Unwetters waren die Feuerwehren am Donnerstag bis in den Abend hinein im Dauereinsatz. In den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Ostholstein mussten die Feuerwehren besonders oft ausrücken. 80 Einsätze zählte alleine die Leitstelle Süd. Insgesamt waren es nach Angaben der Leitstellen im Land gut 150. In Ahlefeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Oldenborstel im Kreis Steinburg mussten die Einsatzkräfte nach Blitzeinschlägen Feuer löschen. In Aumühle wurde eine Straße überflutet, in einer Grundschule in Dassendorf (beide Kreis Herzogtum Lauenburg) lief der Keller voll. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 07:00 Uhr

Heide: Brand im Schulzentrum Ost

In Heide (Kreis Dithmarschen) musste die Feuerwehr in der Nacht zu einem Feuer im Schulzentrum Ost ausrücken. Nach Polizeiangaben hatte um kurz nach Mitternacht die Brandmeldeanlage in einem Lehrerzimmer Alarm ausgelöst. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe man ein Ausbreiten der Flammen verhindern können. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. Der Unterricht an der Gemeinschaftsschule und am Gymnasium fällt am Freitag aus. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 07:00 Uhr

Schachtholm: Leichtflugzeug verunglückt

In Schachtholm im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Abend ein Pilot mit seinem Leichtflugzeug beim Landeanflug verunglückt. Er sei von der Landebahn abgekommen, berichtet die Feuerwehr. Dabei sei das Vorderrad abgebrochen. Das Flugzeug habe sich überschlagen. Der Pilot wurde in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, weiß man noch nicht.| NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 06:00 Uhr

Digitalisierungsprojekte im Kreis Pinneberg vorgestellt

Schleswig-Holsteins Digitalminister Dirk Schrödter (CDU) besucht am Freitag den Kreis Pinneberg, um zwei Digitalprojekte für die Kreisverwaltung vorzustellen. Es geht um Künstliche Intelligenz und die Digitalisierung. So sollen Bauanträge im Kreis digitalisiert werden. Pinneberg wird der erste Kreis im Land, in dem ein rein digitaler Bauantrag gestellt werden kann. Landrätin Elfi Heesch (parteilos) geht davon aus, dass damit in Zukunft auch viel Zeit bei der Bearbeitung gespart werden kann. Der Kreis erhält 490.000 Euro Förderung für ein KI-Projekt in der Verwaltung, das in der Analyse von Daten im Bereich Soziales, Jugend und Finanzen eingesetzt werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 06:00 Uhr

Start der Europeada: Fußball-EM der nationalen Minderheiten

Im deutsch-dänischen Grenzland beginnt an diesem Wochenende die Europeada, die Fußball-Europameisterschaft der nationalen Minderheiten. In Schleswig-Holstein stellen jeweils die dänische Minderheit und die Nordfriesen Mannschaften, insgesamt nehmen 24 Männer- und neun Frauenteams teil. Darunter Ungarndeutsche, Serben aus Kroatien und die ladinische Sprachminderheit aus den italienischen Dolomiten. Die Turnierfavoriten bei den Männern sind die Südtiroler, die bislang alle vier Ausgaben gewonnen haben. Gespielt wird bis zum 7. Juli unter anderem in Flensburg, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Bredstedt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 06:00 Uhr

Neue Bühne für Eutiner Festspiele fertig

Nach fast zweijähriger Bauzeit können die Eutiner Festspiele (Kreis Ostholstein) mit einer neuen Tribüne in die neue Saison starten. Auf der neuen Tribüne ist Platz für fast 2.000 Gäste. Die Eröffnung am Abend ist für geladene Gäste sowie Eutinerinnen und Eutiner, die ausgelost wurden. Die Kosten für den Tribünenbau: 15,5 Millionen Euro - doppelt so viel wie ursprünglich geplant, so die Veranstalter. Eröffnet wird der Neubau mit Musik aus der Oper "Der Freischütz" und dem Musical "Jesus Christ Superstar", beides Stücke, die ab dem 5. Juli auf der Seebühne bei den Festspielen zu sehen sein werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Ruhiger und mit kühleren Temperaturen

Am Freitag ziehen noch letzte Schauer über die Osthälfte Schleswig-Holsteins - dahinter wird es im Tagesverlauf von der Westküste freundlicher. Es gibt Sonne und Wolken im Wechsel - am Nachmittag und Abend kann es auch länger heiter und sonnig sein. Die Temperaturen sind etwas kühler als zuletzt: 20 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) und 24 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht frisch, an der See teils stürmisch. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2024 | 07:00 Uhr