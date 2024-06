Stand: 25.06.2024 08:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Husum: Radfahrerin nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Montagnachmittag fuhr eine 79-jährige Frau laut Polizei auf dem Radweg in der Siemensstraße in Husum (Kreis Nordfriesland) und kam dann zu weit nach links auf die Straße und stieß mit einem Auto zusammen. Bei dem Unfall wurde sie lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in die Diako nach Flensburg geflogen. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:00

Heide: Polizei sucht nach Vorfall in Schnellrestaurant Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in einem Schnellrestaurant in Heide (Kreis Dithmarschen) am Sonnabend Zeugen. Ein fünfjähriger Junge war offenbar mit einem Mädchen im Spielbereich in Streit geraten. Als er danach auf dem Schoß seiner Mutter saß, kam laut Polizei ein Mann und ohrfeigte ihn. Ob es der Vater des Mädchens war, ist unklar. Er soll etwa Ende 40 gewesen sein, trug einen Kinnbart, ein grünes T-Shirt und hatte eine Glatze. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:00

25 Jahre Wattenmeerführer im Nationalpark

Rundes Jubiläum im Nationalpark Wattenmeer: Seit jetzt 25 Jahren führen die Nationalpark Wattführerinnen und -führer Gäste durchs Watt. Ihre Aufgabe: den Touristen den einzigartigen Lebensraum näherbringen und sie für den Schutz des Wattenmeeres zu sensibilisieren. Zurzeit sind 51 Wattführerinnen und -führer im Einsatz und über die Hälfte ist bereits seit 25 Jahren dabei. Wer den Job machen will, muss ein sogenanntes Qualifizierungsjahr durchlaufen, und innerhalb von zwei Jahren mindestens 12 eigenständige Wattführungen gemacht haben. Wattführerin oder Wattführer müssen über alles Bescheid wissen, was im Watt lebt, denn fast jeder der Gäste hat Fragen zu Wattwurmhaufen oder Rohrmuscheln. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:00

Bund und Länder veröffentlichen Ergebnisse der Volkszählung

Alle zehn Jahre wird für den Zensus Deutschland einmal durchgezählt. Die statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffentlichen heute die Ergebnisse der neusten Volkszählung. Der Zensus ist ein statistisches Megaprojekt. 2022 wurden dafür deutschlandweit Daten aus Verwaltungsregistern digital gesammelt und über 10 Millionen Menschen persönlich befragt. Erhoben wurde, wo die Menschen leben, wieviel Miete sie zahlen, mit wem sie zusammenleben, womit sie heizen und vieles mehr. Beim letzten Zensus 2011 hatten deutschlandweit 350 Kommunen geklagt. Das wohl prominenteste Beispiel war Flensburg. Hier zählte das Ergebnis des Zensus rund 6.000 Einwohnerinnen und Einwohner weniger als im Melderegister der Stadt standen. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 07:00

Timmendorfer Strand: Frau wegen versuchten Totschlags festgenommen

Am Wochenende ist in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ein Beziehungsstreit eskaliert. Laut Polizei hatte eine 45-Jährige ihrem Ex-Freund in einem heftigen Streit mit einem harten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen. Als ihre Mutter dazu kam, um zu schlichten, soll auch sie angegriffen worden sein. Die Tochter versuchte die 76-Jährige laut Polizei zu strangulieren. Polizisten konnten sie aufhalten. Die 45-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 06:00

#NDRfragt: Staat soll mehr gegen Wohnungsnot machen

Laut einer nichtrepräsentativen Umfrage von #NDRfragt wünschen sich viele Menschen in Schleswig-Holstein mehr staatlich geförderten Wohnungsbau, eine schärfere Mietpreisbremse sowie weniger und einfachere Bauvorschriften. Knapp 4.500 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner haben sich an der Umfrage beteiligt. 85 Prozent sagen, es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum im Land. Eine knappe Hälfte wohnt zur Miete, 40 Prozent hatten in den letzten 12 Monaten eine Mieterhöhung. Alle Ergebnisse der Umfrage stehen auf ndr.de/ndrfragt. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 06:00

Politiker im Land reagieren wertschätzend auf Rücktritt von Finanziministerin

Gestern hat Monika Heinold, Finanzministerin von Schleswig-Holstein, ihren Rücktritt bekannt gegeben. Ministerpräsident Günther sagte, sie sei ein Stützpfeiler der Koalition gewesen. Die SPD-Fraktions- und Parteivorsitzende Serpil Midyatli bezeichnete Heinold als sympatische und starke Persönlichkeit. Wer Monika Heinold nachfolgt, soll heute offiziell verkündet werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 06:00

Wetter: Viel Sonnenschein, lockere Wolken

Heute gibt es viel Sonnenschein. Im Binnenland kann es im Tagesverlauf lockere Quellwolken geben. Es bleibt durchweg trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) und 27 Grad in Pinneberg (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 07:00 Uhr

