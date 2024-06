Stand: 24.06.2024 06:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kieler Woche: Bisher eine Million Besucher beim Volksfest

Veranstalter und Polizei haben eine positive Bilanz des ersten Wochenendes der Kieler Woche gezogen. Etwa eine Million Menschen haben das Sommer- und Segelfest nach Angaben der Stadt bislang besucht - dabei blieb es vergleichsweise ruhig: Die Polizei registrierte nach eigenen Angaben 16 Fälle von Körperverletzungen - das sind etwas weniger als im vergangenen Jahr. Erstmals ist das Veranstaltungsgelände flächendeckend videoüberwacht. Dieses neue System habe bereits gute Dienste geleistet, sagte der Chef des Kieler Woche Büros, Phillip Dornberger. Die Kieler Woche geht noch bis Sonntagabend. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2024 06:00

Unfall in Martensrade: Familie schwer verletzt

Auf der B202 in Martensrade im Kreis Plön hat es gestern Nachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei streifte das Auto einer Familie mit zwei Kindern ein Wohnmobil im Gegenverkehr und stieß dann mit dem Auto dahinter zusammen. Die Kinder wurden dabei leicht verletzt, die Eltern kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt, die Personen im Wohnmobil blieben unverletzt. Bis etwa 21 Uhr war die Bundesstraße voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2024 06:00

Schwierige Löscharbeiten bei Brand in Hobbersdorf

Ein Brand in einem Großhandel für Tierfutter in Hobbersdorf bei Ratekau (Kreis Ostholstein) ist nach vielen Stunden gelöscht. Das Feuer brannte gestern laut Feuerwehr den ganzen Tag. Das Komplizierte daran: Ein Düngemittel klebte am Boden fest und musste mit einem Radlader aus dem Großhandel herausgebracht werden. Insgesamt waren mehr als 250 Helfer von Feuerwehr und THW im Einsatz. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2024 06:00

Munitionsreste in der Ostsee: Geomar in Kiel stellt Pläne vor

Experten stellen heute am Geomar in Kiel ihre Pläne vor, wie die gefährlichen Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Meer geholt werden sollen. Nach Expertenschätzungen liegen vor der Ostseeküste Schleswig-Holsteins etwa 300.000 Tonnen Seeminen, Bomben und Granaten. Die Zeit drängt, denn die Munitionsreste lösen sich nach und nach auf. Sprengstoffe zum Beispiel mit dem giftigen Stoff TNT gelangen ins Wasser und an die Oberfläche. Der Bund hat deshalb ein Sofortprogramm gestartet: Drei Räumungsfirmen wurden ausgewählt, die noch in diesem Sommer mit der Bergung von Altmunition beginnen sollen. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2024 07:00

A7 bei Schleswig wieder frei

Die A7 in Richtung Süden sollte eigentlich ab Schleswig/Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) bis zur Anschlussstelle Warder bis heute Morgen gesperrt sein. Die Sperrung konnte aber schon am Sonntagnachmittag aufgehoben werden, weil die Arbeiten laut Autobahn GmbH schneller liefen als geplant. Am Sonntag waren einige Autofahrer trotz gesperrter Auffahrt in die Baustelle gefahren und hatten dabei Bauarbeiter gefährdet. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

Wetter: Viel Sonnenschein, einzelne Wolken

Heute scheint meist überall die Sonne. Zeitweise ziehen auch Wolken auf. Es bleibt meist trocken, vereinzelt kann ein bisschen Regen fallen. Die meiste Sonne gibt es direkt an den Küsten. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad in List auf Sylt und 24 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

