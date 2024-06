Stand: 23.06.2024 11:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer in Hobbersdorf bei Ratekau

In Hobbersdorf bei Ratekau im Kreis Ostholstein brennt laut Leitstelle das Gebäude eines Großhandels für Tierfutter an der Mühle. Inzwischen sind rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch das Technische Hilfswerk wurde alarmiert, um die Statik des Gebäudes zu prüfen. Ein Zeuge hatte laut Polizei am Morgen Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2024 11:00 Uhr

A7 bei Schleswig bis Montagfrüh gesperrt

Die A7 in Richtung Süden ist ab Schleswig/Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) bis zur Anschlussstelle Warder bis Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt, weil der Asphalt saniert wird. Auch die Rader Hochbrücke ist in Richtung Süden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2024 08:00 Uhr

Offizieller Start der Kieler Woche

Am Sonnabend ist die Kieler Woche offiziell eröffnet worden. Rund drei Millionen Besucher werden in den nächsten neun Tagen in Kiel erwartet.Bei der Eröffnungsfeier am Abend auf dem Rathausplatz der Landeshaupstadt waren auch die amtierende Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dabei. Nach Angaben der Organisatoren gibt es während der Kieler Woche hunderte Programmpunkte - zum Beispiel rund 300 große und kleine Konzerte von bekannten und noch weniger bekannten Künstlern. Bei den Segelwettbewerben starten Sportler aus 50 Nationen in acht olympischen Disziplinen und elf internationalen Bootsklassen. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2024 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und zeitweise Wolken

Neben Sonnenschein gibt es auch lockere, zeitweise dichte Wolken. Es ist überwiegend trocken. Einzelne schwache Schauer sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad auf List (Sylt) und 22 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2024 08:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2024 | 11:00 Uhr