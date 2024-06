Stand: 22.06.2024 10:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tourismus: Buchungslage im Sommer noch unter Vorjahresniveau

In einem Monat beginnen in Schleswig-Holstein die Sommerferien. In Niedersachsen, Bremen oder Thüringen haben sie schon dieses Wochenende begonnen. Die Urlaubsorte im Norden sind aber nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein teils nicht besonders gut gebucht. Kiel liegt bei den Reservierungen für den Sommer nach eigener Aussage noch 30 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Lübecker Bucht verzeichnet aktuell 20 Prozent weniger Buchungen als im vorigen Sommer. Und auch rund um die Flensburger Förde sind Hotels und Ferienwohnungen gerade einmal zur Hälfte ausgelastet. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2024 11:00 Uhr

Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf Fehmarn

Auf der B207 bei Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) sind am Freitagabend ein Wohnbobil und ein Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wurde das Wohnmobil aus dem Kreis Stormarn erst herumgeschleudert, dann kam es auf der Seite zum Liegen. Das Auto ist in die Leitplanke gekracht. Bei dem Unfall wurden fünf Menschen verletzt - eine Person davon schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die B207 war für die Bergungsarbeiten in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2024 10:00 Uhr

Sonderzüge zwischen Kiel und Schönberg zur Kieler Woche

An den beiden Wochenenden der Kieler Woche fahren auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Schönberg im Kreis Plön wieder Sonderzüge. Im regulären Betrieb ist Kiel-Oppendorf eigentlich Endstation. Die Sonderzüge am Wochenende werden vom Verein Historische Eisenbahn Holsteinische Schweiz übernommen. NAH.SH möchte nach eigenen Angaben bis Ende 2025 Regionalzüge ganz regulär über die gesamte Strecke von Kiel bis nach Schönberger Strand rollen lassen - die Strecke wird derzeit reaktiviert. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2024 09:00 Uhr

Offizieller Start der Kieler Woche

Heute ist der offizielle Beginn der Kieler Woche. Rund drei Millionen Besucher, werden in den nächsten neun Tagen in Kiel erwartet. Zu der Eröffnungsfeier am Abend auf dem Rathausplatz der Landeshaupstadt werden auch die amtierende Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und schleswig-holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet. Nach Angaben der Organisatoren gibt es während der Kieler Woche hunderte Programmpunkte - zum Beispiel rund 300 große und kleine Konzerte von bekannten und noch nicht bekannten Künstlern. Bei den Segelwettbewerben starten Sportler aus 50 Nationen in acht olympischen Disziplinen und elf internationalen Bootsklassen. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2024 08:00 Uhr

A7 bei Schleswig bis Montagfrüh gesperrt

Die A7 in Richtung Süden ist ab Schleswig/Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) bis zur Anschlussstelle Warder seit Freitagabend bis Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt. Betroffen von der Sperrung in Richtung Süden ist auch die Rader Hochbrücke. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH Nord wird die 30 Jahre alte Fahrbahn saniert. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2024 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit vereinzelten Schauern

Am Sonnabendmittag und -nachmittag ist es an der Ostsee stark bewölkt. Im Rest des Landes ist es wechselnd bewölkt, vereinzelt mit schwachen Schauern. Die Temperaturen liegen zwischen 18 Grad an der See und 21 Grad in Hamburg und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). In der Nacht zum Sonntag bleibt es wolkig. Doch die Wolkendecke lockert teilweise auf und meist bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen um 11 Grad im Binnenland und bei 14 Grad an den Küsten. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2024 08:00 Uhr

