Seebrücken in der Lübecker Bucht: Probleme bei Neubauten

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) arbeiten Taucher daran, Löcher in Wasserkammern des havarierten Baukran-Pontons zu flicken. Danach soll der Ponton laut einer Gemeindesprecherin in die Waagerechte gebracht und abgeschleppt werden. Auch die benachbarten Seebrücken-Neubauten machen den Kurorten Probleme. Die Gründe seien Lieferschwierigkeiten bei Material, steigende Energiepreise und der Schaden durch die vergangenen Oststürme, sagt die Scharbeutzer Bürgermeisterin Bettina Schäfer. Ihre Gemeinde rechnet mit mehr als doppelt so hohen Kosten wie geplant für die neuen Seebrücken in Scharbeutz und Haffkrug. Welche Schäden der losgerissene Ponton in Timmendorfer Strand an der Seebrücke verursacht hat, ist noch offen. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2024 11:00 Uhr

Brokstedt-Prozess: Verteidigung legt Revision ein

Nachdem vergangene Woche im Brokstedt-Prozess das Urteil verkündet wurde, hat die Verteidigung am Freitag Revision eingelegt. Das Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) hatte den Mann wegen zweifachen Mordes und vierfachen versuchten Mordes - zum Teil in Tateinheit mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung - zu lebenslanger Haft verurteilt. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2024 09:00 Uhr

Holstein Kiel legt Plan zum Stadionumbau vor

Um für die erste Bundesliga tauglich zu sein, muss Holstein Kiel sein Stadion umbauen. Die Deutsche Fußball-Liga hat im Rahmen der Lizenzvergabe insgesamt zehn Auflagen erteilt. Die meisten davon müssen bis Anfang August umgesetzt werden. Bei mehr als der Hälfte davon geht es um die Arbeit der Medienvertreter. So sollen laut Verein zum Beispiel weitere Presseplätze auf der Haupttribüne geschaffen und der Pressekonferenzraum vergrößert werden. Der Gästebereich wird nach der Winterpause auf die Osttribüne verlegt. Heimfans mit Dauerkarte will Holstein noch detailliert informieren. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2024 09:00 Uhr

Rassistische Parolen in Sylter Bar - Video kursiert im Internet

Im Außenbereich eines Sylter Promi-Lokals sollen Gäste rassistische Parolen gegrölt und Nazi-Gesten gezeigt und dann über ein Video in sozialen Netzwerken verbreitet haben. Dabei rufen sie zur Melodie des Party-Hits "L’amour Toujours" von Gigi D'Agostini "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen". Bundesweit sorgt das für Empörung. Das Lied wurde bei ähnlichen Vorfällen schon häufiger auf diese Weise missbraucht. Aufgenommen wurde das Video offenbar schon am Pfingstwochenende. Wer es gepostet hat, ist unklar, Polizei und Betreiber gehen aber davon aus, dass das Video authentisch ist. In dem kurzen Clip deutet ein Mann außerdem mit seinen Fingern auf der Oberlippe einen Hitlerbart an. Die Betreiber des Kampener Lokals zeigten sich entsetzt. Gegen alle Beteiligten sei Hausverbot erlassen worden. Bei einer Verurteilung sind Haft- und Geldstrafen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2024 08:00 Uhr

Tag der vermissten Kinder

In Schleswig-Holstein werden laut Landeskriminalamt (LKA) aktuell 361 Menschen vermisst. In mehr als 10 Prozent der Fälle handelt es sich demnach um Kinder unter 14 Jahren. Weltweit wird heute der "Tag der vermissten Kinder" begangen, um an ihr Schicksal zu erinnern. Bei den meisten Vermissten-Fällen steckt laut LKA jedoch keine Straftat dahinter. Beim Großteil handelt es sich um Dauerausreißer oder unbegleitete Flüchtlinge, bei denen unklar ist, wo genau sie sich aufhalten. Vereinzelt gibt es aber auch Kindesentziehungen, zum Beispiel bei einem Sorgerechtsstreit. Damit Kinder nicht so leicht Opfer einer Straftat werden, rät das LKA Eltern dazu, mit ihrem Nachwuchs das Auftreten gegenüber Fremden zu üben. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2024 08:00 Uhr

Festival "Kiel repariert"

Wie man kaputte Gegenstände und Kleidungsstücke repariert, können Interessierte heute zwischen 11 und 18 Uhr beim Festival "Kiel repariert" von verschiedenen Kieler Initiativen lernen. Egal ob Kleidung, Möbel, Fahrräder oder Elektronik - beim Reparaturfestival des Vereins "Runder Tisch Reparatur" und der Stadt Kiel soll nahezu alles wieder instand gesetzt werden. An verschiedenen Stationen können Bürger an Workshops im Kieler Stadtgebiet teilnehmen und auch selbst Hand anlegen. Insgesamt gibt es zwölf Stationen im Kieler Stadtgebiet. Das Festival findet im Rahmen der Konferenz "Reparaturstadt 2024" statt. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2024 08:00 Uhr

Neue Wolfsbabys im Segeberger Forst

Im Segeberger Forst (Kreis Segeberg) gibt es erneut Wolfsnachwuchs. Dem Unweltministerium liegen nach eigenen Angaben neue Videos vor. Darauf sind vier Welpen mit ihrer Mutter zu sehen. Bereits im vergangenen Jahr hat das selbe Wolfspaar sechs Jungtiere aufgezogen. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2024 08:00 Uhr

Unfall auf A24 zwischen Hornbek und Gudow sorgt für Sperrung

Nach einem Unfall zwischen Hornbek und Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) bleibt die Fahrbahn in Richtung Berlin noch bis voraussichtlich 17 Uhr gesperrt. Laut Polizei dauert die Bergung der drei beteiligten Lastwagen an. Auch die Umweltbehörde ist eingeschaltet. Gestern Abend war ein mit Schweinefleisch beladener Lkw wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen stehengeblieben, ein zweiter Lastwagen hielt mit ihm an. Ein weiterer Lastwagenfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf einen der abgestellten Lkw auf, der dadurch auf den dritten geschoben wurde. Ein Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2024 08:00 Uhr

Wetter: Überwiegend wolkig, im Süden teils regnerisch und im Norden sonnig

Heute Nachmittag gibt es neben dichten Wolken mal mehr, mal weniger Sonnenschein. Im Süden kann es zeitweilig regnen. Die meisten Sonnenstunden gibt es im Norden. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und bis zu 22 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), an der Ostsee liegen die Temperaturen bei auflandigem Wind bei 16 bis 19 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger, teils böig auffrischender Nordost- bis Südostwind.| NDR Schleswig-Holstein 24.05.2024 10:00 Uhr

