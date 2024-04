Stand: 18.04.2024 06:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verwaltungsgerichte haben mehr zu tun

Vor Schleswig-Holsteins Verwaltungsgerichten ist die Zahl der Verfahren vergangenes Jahr gestiegen. Laut einem Bericht der Gerichte gab es im Vergleich zu 2022 am Verwaltungsgericht und am Oberverwaltungsgericht insgesamt etwa 800 Fälle mehr. Die Gesamtzahl stieg auf rund 6.700 Verfahren. Die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts, Maren Thomsen, sagte, der Anstieg liege hauptsächlich daran, dass es mehr Asylverfahren gebe. Diese machten knapp die Hälfte der Fälle insgesamt aus. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 07:00 Uhr

Möglicherweise Einschränkungen bei der Telekom

Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte an fünf Telekom Standorten in Schleswig-Holstein zum Warnstreik auf. Betroffen sind laut der Gewerkschaft Kiel, Lübeck, Flensburg, Heide und Westerland auf Sylt. In dem Tarifstreit fordert die Gewerksschaft für die Beschäftigten zwölf Prozent mehr Geld, mindestens aber 400 Euro im Monat. Auch die Auszubildenden und dual Studierenden sollen jeden Monat 185 Euro mehr bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 07:00 Uhr

Autofahrer stirbt in Lütau

Ein 64-Jähriger ist bei Verkehrsunfall in Lütau im Kreis Herzogtum Lauenburg ums Leben gekommen. Laut Polizei stießen am Mittwoch zwei Autos auf dem Basedower Weg aus ungeklärter Ursache frontal zusammen. Der Mann wurde durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Auto geschleudert. Die 24-Jährige Fahrerin des anderen Autos wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebraucht. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 06:30 Uhr

Lübecker Hafen lädt Besucher ein

Im Lübecker Hafen wird zum heutigen Aktionstag der Logistik Besuchern laut Stadt gezeigt, wie zum Beispiel das Getreide für Müsli per Schiff über die Trave an einen Hersteller angeliefert und das fertige Produkt am Ende wieder verschifft wird. Auch der klassische Roll-on/Roll-off-Verkehr wird präsentiert, also das Verladen von Lkw und Bahnwaggons auf die Schiffe in Travemünde. Der Lübecker Hafen ist einer der bedeutensten Ostseehäfen. Im vergangenen Jahr wurden laut Lübecker Hafen-Gesellschaft gut 21 Millionen Tonnen Ladung umgeschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 06:30 Uhr

Das Wetter: Sonne, Wolken, stellenweise Gewitter

Früh gibt es Nebel, tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Ab Mittags kommen Quellwolken auf und es sind Schauer möglich. Auch Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in List auf Sylt und bei 12 Grad in Trittau. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2024 | 07:00 Uhr