Schleswig-Holsteiner kaufen weniger E-Autos

Nach dem Ende der staatlichen Zuschüsse beim Kauf eines Elektroautos ist der Anteil der E-Fahrzeuge bei den Neuzulassungen auch in Schleswig-Holstein deutlich zurückgegangen. Im vergangenen Monat hatte nur noch jedes fünfte in Schleswig-Holstein neuzugelassene Auto einen Elektromotor, teilte die Landesstelle für E-Mobilität der Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein mit. Insgesamt waren in Schleswig-Holstein im vergangenen Januar mehr als 55.000 E-Fahrzeuge zugelassen. Vier Jahre zuvor waren es knapp 4.500. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 12:00 Uhr

Cannabis-Amnestie: Justiz in SH muss Tausende Fälle prüfen

Nach der Neuregelung des Cannabisgesetzes gibt es Probleme mit der Mehrarbeit für Staatsanwaltschaften und Gerichte in Schleswig-Holstein. Mindestens 2.000 Fälle müssen die vier Staatsanwaltschaften im Land nach einer Amnestieregelung im Gesetz überprüfen, wie das Justizministerium mitteilte. Seit dem 1. April dürfen Erwachsene 25 Gramm Haschisch oder Marihuana dabei haben, ohne dass sie belangt werden. Zu Hause dürfen sie 50 Gramm aufbewahren. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 07:00 Uhr

Madsen will mehr Geld vom Bund für Zug-Verkehr

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) will bei der heute beginnenden Verkehrsministerkonferenz im nordrhein-westfälischen Münster mehr Geld vom Bund für den regionalen Bahnverkehr einfordern. Vergangene Woche war deutlich geworden: Kommt nicht mehr Geld, muss laut Ministerium eventuell das Zug-Angebot im Land ausgedünnt werden. Hätte Schleswig-Holstein jährlich 50 Millionen Euro mehr zur Verfügung, dann könnten die Züge laut Minister Madsen weiter so fahren wie bisher. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 07:00 Uhr

Private Busunternehmen: Verhandlungen gehen weiter

Im Tarifkonflikt bei den privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein treffen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber heute zur sechsten Verhandlungsrunde. Beide Seiten sind nach eigenen Angaben zuversichtlich, dass es bald eine Einigung geben wird. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die etwa 2.000 Beschäftigten der privaten Busunternehmen unter anderem eine 35 Stunden Woche. Bislang lehnte der Omnibusverband diese Forderungen ab. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 07:00 Uhr

Friedrichskoog: Wie ein Deich fit für den Klimawandel wird

In Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen sind die Vorbereitungen für den geplanten Umbau am Deich gestartet. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) Schleswig-Holstein baut dort einen Klimadeich. Bereits am Fuß wird der Deich etwa 1,80 Meter höher als vorher. Zudem wird er breiter angelegt. So soll eine überflutungsgefährdete Fläche von rund 2.300 Hektar geschützt werden, in der rund 1.500 Menschen leben, heißt es in einer Mitteilung des LKN. Der Deich soll am Ende sogar einer Jahrhundertflut standhalten können. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 06:00 Uhr

Pumpenhersteller Grundfos verlässt Standort Wahlstedt

Der dänische Pumpenhersteller Grundfos schließt den Standort in Wahlstedt (Kreis Segeberg). Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, werden in den kommenden drei Jahren alle 530 Stellen des Standortes gestrichen. Die Produktion soll schrittweise nach Dänemark, Ungarn und Serbien verlagert werden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen zusammen mit dem Betriebsrat sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Grundfos hat seit mehr als 60 Jahren einen Standort in Wahlstedt. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Meist trocken, aber auch Schauer und Gewitter möglich

Heute gibt es freundliche Abschnitte, aber auch Wolken. Meist bleibt es trocken. Im Tagesverlauf werden aber auch Schauer und Gewitter erwartet. Am meisten Sonne gibt es heute an der Ostsee. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Burg auf Fehmarn und bei 11 Grad in Schwarzenbek und Harrislee. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 8 Grad an der Neustädter Bucht und 10 Grad auf Pellworm. In der Nacht zum Donnerstag gibt es gebietsweise Scahuer, stellenweise ist Nebel möglich. Die Tiefstwerte auf den Inseln und an der See liegen bei 6 bis 3 Grad, sonst gibt es +2 Grad in Plön und -1 Grad in Büchen. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 06:00 Uhr

