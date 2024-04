Kiel hofft auf noch mehr Kreuzfahrtpassagiere Stand: 17.04.2024 16:40 Uhr Laut einer aktuellen Befragung lassen die Kreuzfahrtpassagiere viel Geld für Hotelübernachtungen, Parkplatzbuchungen und auch Tagesausgaben in der Stadt Kiel. Über letztere hatte sich die Stadt jüngst jedoch unzufrieden gezeigt.

48 Prozent der Kreuzfahrtpassagiere, die über Kiel reisen, haben in einer aktuellen Befragung angegeben, in den kommenden drei Jahren nach Kiel zurückkehren zu wollen. Das sei ein wichtiges Signal für die Stadt, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Die Befragung wurde vom Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) durchgeführt und am Mittwoch gemeinsam mit dem Seehafen Kiel, Port of Kiel, vorgestellt. Für die Studie wurden im Zeitraum zwischen Juli und September 2023 insgesamt 1.092 Passagiere und 396 Crewmitglieder an Kieler Kreuzfahrtterminals befragt.

Die meisten Touristen kommen mit dem Auto

Insgesamt sind 1,2 Millionen Kreuzfahrtpassagiere jährlich in Kiel. Über ein Drittel von ihnen kommt laut Dirk Schmücker vom NIT mit der Bahn an. Die meisten - nämlich 51 Prozent - fahren aber mit dem Auto in die Landeshauptstadt. Der Hauptgrund, auf die Bahn zu verzichten, lag laut der Befragung bei der fehlenden Zuverlässigkeit.

Schmücker wundert es nicht, dass viele Passagiere gern nach Kiel kommen: "Für die, die hier zum Landausflug sind, ist sicherlich die Innenstadtnähe ein ganz wichtiger Punkt: dass man von den meisten Liegeplätzen aus in die Innenstadt gehen kann, einen Kaffee trinken kann, einkaufen gehen kann." Es gibt aber auch Kritik: Schlechte Noten gibt es in der Studie unter anderem für die Internetverbindung und die Tourist-Information. Ebenso mangele es an Sitzmöglichkeiten und Toiletten in der Stadt.

Umsätze von 29 Millionen Euro für Kiel

Die Befragung kommt außerdem zum Ergebnis, dass die Landeshauptstadt durch die Passagiere und die Schiffscrew insgesamt Umsätze von 29 Millionen Euro generiert. Die Crew gibt ihr Geld beim Landgang in Kiel demnach vor allem für Essen und Shoppen aus. Die Passagiere haben neben diesen Tagesausgaben (36 Prozent) auch Kosten für Parkplatz (32 Prozent) und Hotel (32 Prozent). Mit jährlich 155.000 Übernachtungen vor und nach der Reise machen die Kreuzfahrtpassagiere 14 Prozent der Gesamtübernachtungen in Kiel aus.

Kiel Marketing will Touristen in die Innenstadt leiten

Mit dem Konsum der Passagiere in der Kieler Innenstadt zeigte sich die Stadt Kiel jüngst jedoch nicht zufrieden. Denn Gäste, die zum Beispiel mit der Bahn anreisen, wollen oft auf dem kürzesten Weg zum Terminal und laufen deshalb an der Kaistraße entlang und nicht durch die Innenstadt. Auf dem Rückweg steigen die meisten Gäste sofort in einen der bereitstehenden Reisebusse, die sie zum Bahnhof, zum Flughafen oder in ihren Heimatort bringen. Andere machen sich mit ihrem Gepäck zu Fuß auf den Weg zu ihrem geparkten Auto. Um Passagiere in die Kieler Innenstadt zu bringen hat Kiel Marketing deshalb die sogenannte blaue Linie entwickelt, die vom Bahnhof durch die Innenstadt zum Anleger führt. Digitale Schilder oder auf den Boden gesprühte Hinweise sollen die Gäste in die Kieler City locken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.04.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Tourismus Kiel