Teure "Gorch Fock"-Reparatur: Prozess um Elsflether Werft startet

Heute beginnt im niedersächsischen Oldenburg der Prozess um die ehemalige Elsflether Werft. Sie sollte im Jahr 2015 die "Gorch Fock" sanieren. In dem Betrugs- und Korruptionsprozess müssen sich sechs Angeklagte verantworten, darunter zwei ehemalige Vorstände der Elsflether Werft bei Bremen. Dort war das Schiff instandgesetzt worden. Die Reparatur des Segelschulschiffs sollte ursprünglich knapp zehn Millionen Euro kosten, am Ende waren es 135 Millionen. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 07:00 Uhr

Dehoga: Wunsch nach weniger Arbeit der jungen Generation gefährdet Gastro-Branche

Gastronomen in Schleswig-Holstein haben offenbar Probleme, weil immer mehr junge Erwachsene vier statt fünf Tage die Woche arbeiten wollen. Deshalb verkürzen die Betriebe nach eigener Aussage ihre Öffnungzeiten oder sie stellen mehr Aushilfen ein, was die Preise für Gäste nach oben treibe. Einige Restaurantchefs erwarten, dass der Wunsch der Generation Z weniger zu arbeiten, die Gastronomie nachhaltig verändert - und zum Beispiel zu kleineren Läden, weniger Service, mehr Selbstbedienung und digitaler Bezahlung führt. Dehoga-Chef Stefan Scholtis sagte, dass weniger Arbeit die gesamte Branche gefährde. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 07:00 Uhr

Glasfaser-Ausbau in SH kommt voran

Beim Glasfaser-Ausbau ist Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich Spitzenreiter. Laut Branchenverband haben mittlerweile 70 Prozent aller Haushalte in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, einen Glasfaser-Anschluss zu bekommen. 2030 soll dieser überall verfügbar sein - so das Ziel der Regierung. Der deutschlandweite Durchschnitt liegt laut Bundesverband Breitbandkommunikation bei knapp 36 Prozent. Doch auch in Schleswig-Holstein gibt es noch weiße Flecken. Davon sind beispielsweise entlegenere Haushalte in Nordfriesland oder an der Küste Ostholsteins betroffen. Die letzten Meter seien immer die schwierigsten, sagt Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Außerdem nannte er den Fachkräftemangel "natürlich eine Herausforderung". | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 07:00 Uhr

Schleibrücke Lindaunis: Neubau verzögert sich

Ursprünglich sollte die neue Klappbrücke bei Lindaunis (Kreis Schleswig-Flensburg) 2025 in Betrieb genommen werden. Doch die Arbeiten verzögern sich. Grund dafür sind nach Angaben der Bahn neue Richtlinien für den Bau von Eisenbahnbrücken. Demnach müssen die bisherigen Pläne nun überarbeitet werden. Darüber hinaus seien neue, aufwendige labortechnische Materialprüfungen erforderlich. Danach erst, geplant für diesen Sommer, könne der Neubau ausgeschrieben werden. Dafür müssten dann die neuen Anforderungen berücksichtigt werden, so die Bahn. Die Arbeiten an der Schleibrücke laufen seit Ende 2020. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 07:00 Uhr

Wetter: Wolken, Graupel, vereinzelt Blitz und Donner

Heute gibt es zunächst viele Wolken, wenig Sonne und zeitweise Schauer, teils mit Graupel, vereinzelt mit Blitz und Donner. Am Nachmittag ziehen die Schauer gegen Süden ab. Von Norden her heitert das Wetter auf. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Grömitz und bei 11 Grad auf Eiderstedt. Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr liegt bei 7 Grad in Pelzerhaken und 10 Grad in Niebüll. In der Nacht zum Mittwoch dann Werte zwischen 7 und 5 Grad auf den Inseln sowie um 2 Grad in Eckernförde, stellenweise ist leichter Frost möglich. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 06:00 Uhr

