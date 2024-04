Stand: 02.04.2024 09:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahnstrecke Sylt-Hamburg: Störung bei Elmshorn

Bahnreisende auf der Strecke zwischen Sylt und Hamburg müssen aktuell rund eine Stunde mehr Zeit einplanen. Bereits seit Montagabend gibt es laut der Deutschen Bahn eine Signalstörung zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg). Dadurch enden beziehungsweise starten alle Züge der Linie RE6 in Elmshorn. Von und nach Hamburg können Reisende die Züge der RE7 nutzen. Die fahren wegen Bauarbeiten aber verspätet. Wann genau die Störung bei Elmshorn behoben werden kann, ist laut Bahn noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 10:00 Uhr

Flensburger Flaniermeile: Bau im Zeitplan

Die neue Fördepromenade auf Höhe der Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft nimmt Gestalt an. Eine etwa 570 Meter lange und fünf Meter breite Flaniermeile soll dort entstehen. Laut der Stadt Flensburg liegt der Bau genau im Zeitplan und soll bis 2025 fertiggestellt werden. Während der Bauarbeiten traten unerwartete Probleme auf, die die Baukosten in die Höhe trieben. So mussten Munitionsaltlasten beseitigt werden und Holzpfähle durch Stahlbetonpfähle ersetzt werden. Statt ursprünglich zwölf Millionen Euro belief sich die letzte Kostenschätzung auf rund 33 Millionen Euro. Der Großteil davon wird gefördert, der Eigenanteil der Stadt beträgt nach eigenen Angaben neun Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

Erste Schritte für Kommunale Wärmeplanung in der Region Heide

Die Entwicklungsagentur Region Heide im Kreis Dithmarschen hat die Bedarfs-Analyse abgeschlossen und in den vergangenen Wochen 18.000 Wohn- und Gewerbegebäude untersucht. Dabei ging es um den Energieverbrauch sowie Alter und Größe der Gebäude. Nun sollen gemeinsam mit externen Fachbüros das Konzept und entsprechende Maßnahmen für die Wärmeplanung erstellen werden, so ein Sprecher der Entwicklungsagentur. Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es, praktikable, kostengünstige und sichere Maßnahmen für eine CO2-neutrale Wärmeversorgung vor Ort aufzuzeigen. Dabei soll künftig auch die Abwärme der Industriebetriebe genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck weiterhin auf Abstiegsplatz

Der VfB Lübeck hat am Wochenende verloren - mit 0:1 gegen Viktoria Köln. Damit bleibt der VfB Vorletzter in der Tabelle der 3. Bundesliga. Acht Punkte beträgt mittlerweile der Abstand zum rettenden Platz 16 bei sieben noch ausstehenden Spieltagen. Die nächste Partie für den VfB Lübeck steht am kommenden Sonnabend an - um 14 Uhr zuhause auf der Lohmühle gegen Verl. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

Hilfe für zwei Räder gefragt - Fahrradwerkstätten am Limit

Viele Fahrradwerkstätten in Schleswig-Holstein sind im Moment am Limit. So muss Christian Müller, Chef der ältesten Fahrradwerkstatt in Kiel, mindestens zehn Kundinnen und Kunden am Tag wieder wegschicken. Termine gibt es bei ihm erst in sechs Wochen wieder. So ist es zurzeit in vielen Werkstätten im Land. Das liegt zum einen an der Jahreszeit, so der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Das sei aber auch eine Folge des Fahrrad-Verkaufsbooms zu Coronazeiten. Denn die Werkstätten konnten nicht schnell genug mitwachsen und es fehle Fachpersonal. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 07:00 Uhr

19-Jähriger bei Unfall in Homfeld schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr waren am Montagabend im Ortsteil Homfeld ein Auto und ein Kleinlaster zusammengestoßen. Der 19-jährige Fahrer des Kleinlasters verlor daraufhin die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Helfer befreiten ihn aus dem Wrack. Er wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 07:00 Uhr

Werden Musiklehrer in SH knapp?

Viele Musikschulen in Schleswig-Holstein könnten künftig ein Problem haben, Musiklehrer zu beschäftigen. Denn Lehrkräfte arbeiten momentan häufig als Selbständige auf Honorarbasis. Künftig sollen nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein jedoch strengere Kriterien für Selbstständige gelten. Laut Musikschulverband müssten die Einrichtungen ihre Lehrkräfte künftig teurer festanstellen. Das Land schloss höhere bereits Zuschüsse aus. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 06:00 Uhr

Zugausfälle im Norden Schleswig-Holsteins

Im April wird es immer wieder Zugausfälle in Schleswig-Holstein geben. Weil zwischen Kiel und Husum (Kreis Nordfriesland), Kiel und Flensburg sowie Husum und St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) gebaut wird, werden den ganzen Monat über immer wieder Abschnitte gesperrt. Betroffen sind laut Nordbahn vor allem Verbindungen in der Nacht und am Wochenende. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Regen, Blitz und Donner möglich

Heute regnet es zunächst zwischen Angeln und Fehmarn (Kreis Ostholstein), sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt. Am Vormittag kommen vom Westen her Schauer auf, teils mit Blitz und Donner. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Flensburg und 12 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 06:00 Uhr

