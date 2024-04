Stand: 01.04.2024 10:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bus- und Bahntickets in Schleswig-Holstein ab heute teurer

Ab heute müssen Reisende in Bus und Bahn mit höheren Kosten rechnen. Laut Nahverkehrsbund NAH.SH steigen die Preise des Schleswig-Holstein Tarifs um durchschnittlich 6,4 Prozent. Der Preis für das Deutschlandticket bleibt allerdings gleich. Auch innerhalb der Stadt Kiel gibt es keine Preiserhöhung. Dort bleiben seit 2021 die Fahrpreise für die Verbraucher gleich und die fehlenden Einnahmen übernimmt die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2024 10:00 Uhr

"AIDAluna" legt an: Kreuzfahrtsaison beginnt in Kiel

Heute startet mit der "AIDAluna" in Kiel offiziell die Kreuzfahrtsaison. Bis Ende des Jahres erwartet der Hafen mehr als 170 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen. 100 davon sollen mit Landstrom versorgt werden und damit für weniger Abgase im Hafen sorgen. Nach Angaben des Seehafen-Geschäftsführers Dirk Claus soll im nächsten Jahr die Landstromversorgung ausgebaut werden. Im Lübecker Hafen werden in diesem Jahr laut Hafengesellschaft fünf Kreuzfahrtschiffe anlegen. Aufgrund verschiedener Beschlüsse wird in der Hansestadt das Thema Kreuzfahrt nicht mehr verfolgt, wie eine Sprecherin der Lübecker Hafen-Gesellschaft mitteilt. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2024 10:00 Uhr

Cannabis-Legalisierung: Behörden in SH skeptisch

Seit heute ist der Besitz und Konsum von Cannabis in Deutschland unter Auflagen für Erwachsene erlaubt. Die zuständigen Behörden in Schleswig-Holstein sehen sich allerdings nicht gut vorbereitet, da das Gesetz sehr schnell gekommen ist. Torsten Jäger von der Gewerkschaft der Polizei sieht die Probleme in der Überprüfbarkeit der Auflagen: "Wir glauben, Rechtsvorschriften, die erlassen werden, müssen auch kontrollierbar sein. Sonst verpuffen sie." Zudem sieht er die Gefahr darin, dass dann eine Art "rechtsfreier Raum" entstehen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2024 08:00 Uhr

Wetter: Auflockerungen - später Regen

Nach einem nebligen Tagesbeginn lockert es zunächst auf. Im Verlauf des Tages ziehen Wolken von Süden auf und es regnet. Zum Teil ist Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad in Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) und 14 Grad in Wacken (Kreis Steinburg). In der Nacht zum Dienstag lässt der Regen langsam nach. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2024 08:00 Uhr

