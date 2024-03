Stand: 27.03.2024 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erste Frau übernimmt Kommando eines Kampfverbandes

Die Deutsche Marine wird weiblicher - auch was Führungskräfte angeht: Laut Marine übernimmt zum ersten Mal eine Frau das Kommando eines Kampfverbandes. Heute Vormittag wird die 41 Jahre alte Fregattenkapitän Inka von Puttkamer Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders in Kiel. Sie war zuletzt bei der Nato, kennt Kiel aber gut, weil sie davor bereits stellvertretende Kommandeurin des Minensuchgeschwaders war. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:30 Uhr

Tarifverhandlungen im kommunalen Busgewerbe

Wegen eines Traiffkonflikts fahren seit einigen Wochen am Wochenende unter anderem in Kiel, Flensburg, Neumünster und Lübeck keine Busse. Heute wollen sich die Gewerkschaft Ver.di und die Arbeitgeber wieder an einen Tisch setzen. Größter Streitpunkt ist die Wochenarbeitszeit der Busfahrerinnen und Busfahrer. 35 statt 39 Wochenstunden fordert ver.di - die Arbeitgeber lehnen das aus finanziellen und organisatorischen Gründen ab. Sie haben ein Stufenmodell über mehrere Jahre angeboten, um die Arbeitszeit zu reduzieren, das wiederum die Gewerkschaft ablehnt. Sollten die heutigen Gespräche scheitern, könnte ver.di zur Urabstimmung aufrufen: In der Folge könnte ein längerer Streik im kommunalen Busgewerbe drohen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

Neuer Batteriespeicher in Bollingstedt geplant

In zwei Jahren soll im Kreis Schleswig-Flensburg ein riesiger Batteriespeicher ans Netz gehen. Er soll den Tagesverbrauch von rund 30.000 Haushalten zwischenspeichern können. Das bayerische Unternehmen EcoStor will die Anlage nach eigenen Angaben ohne Zuschüsse auf fünf Hektar in der Nähe der A7 bauen. Der Strom soll dort gespeichert werden, um Wind- oder Sonnenstrom noch ein paar Stunden vorzuhalten, wenn dieser nachlässt. Bisher können die meisten Batteriespeicher nur kurzfristige Schwankungen im Stromnetz im Sekundenbereich ausgleichen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

Elf Sternerestaurants in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es weiterhin elf Sterne-Restaurants. Der "Guide Michelin" hat am Dienstag seine neue Bewertung veröffentlicht. Im Kreis Plön hat ein Restaurant seinen Stern verloren, weil der Chefkoch gegangen ist, dafür ist auf Sylt ein neues Sternerestaurant dazu gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Tagsüber Sonnenschein, abends Regen

Am Mittwochvormittag gibt es neben hohen Wolkenfeldern vor allem im Südosten auch etwas Sonnenschein. Am Nachmittag zieht von der Nordsee her dichtere Bewölkung auf. Am Abend kommt etwas Regen dazu. Die Höchstwerte liegen auf den Inseln bei 11 Grad, ansonsten zwischen 14 Grad an der See und bis 18 Grad in Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

