Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Das Ensemble steht fest Stand: 27.03.2024 14:35 Uhr Die letzten sieben Rollen der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind besetzt, das Ensemble ist damit komplett. In rund acht Wochen starten die Proben für die neue Saison.

Die Hauptrollen des neuen Stücks "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand" sind bereits seit Mitte Februar besetzt. Am Mittwoch haben die Karl-May-Spiele die Besetzung der verbleibenden sieben Rollen bekannt gegeben. Mit dabei sind Joshy Peters, Dustin Semmelrogge, Volker Zack, Sascha Hödl, Stephan Tölle, Patrick Schmitz und Harald Wieczorek. "Wir sind sehr glücklich mit diesem tollen Ensemble", erklärt Geschäftsführerin Ute Thienel. "Wir haben viele Publikumslieblinge dabei. Die meisten von ihnen schlüpfen in spannende Rollen, die es auf unserer Bühne noch nie gegeben hat."

Premiere feiert "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand" am Sonnabend, 29. Juni, ab 20.30 Uhr im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg (Kreis Segeberg). Gespielt wird bis zum 8. September jeweils donnerstags bis sonntags.

Doppelrollen für Peters und Wieczorek

Joshy Peters wird erneut Winnetous Vater Intschu-tschuna spielen. Dazu übernimmt er die Rolle des korrupten Kavallerie-Kommandanten Colonel Webster. Peters tritt seit 1987 am Kalkberg auf. Neben seinem Engagement am Kalkberg tritt er unter anderem im Tatort auf und in der Serie "Unsere Hagenbecks".

Ribannas Vater Tahscha-tunga wird wird von Harald Wieczorek verkörpert. Der 75-Jährige spielt außerdem General Ulysses Grant, den Oberbefehlshaber der US-Kavallerie und späteren Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wie Peters gehört er zur Stammbesetzung der Karl-May-Spiele und steht seit 1979 auf der Bühne am Kalkberg.

Neue Herausforderung für Kostüm und Maske

Relativ neu bei den Karl-May-Spielen ist Volker Zack. 2023 übernahm er als erste Rolle die Figur des Sam Hawkens. In dieser Saison tritt er als sächsischer Westmann Tante Droll auf. Patrick Schmitz und Stephan Tölle treten 2024 als die Snuffles-Zwillinge Jim und Tim auf. In den bisherigen 70 Spielzeiten am Kalkberg waren die Zwillinge bislang nicht vertreten. Die Herausforderung für die Kostüm- und Maskenbildnerinnen: Die beiden Schauspieler Schmitz und Tölle einander zum verwechseln ähnlich zu machen.

Ribanna bekommt im neuen Karl-May-Abenteuer einen Bruder an die Seite gestellt: Enyeto, gespielt von Sascha Hödl. Hödl spielte bereits mit zehn Jahren bei den österreichischen Karl-May-Spielen und schauspielerte sich dort bis zur Rolle des Winnetou hoch. Seit 2018 gehört er zum Ensemble am Kalkberg. Komplettiert wird das diesjährige Ensemble von Dustin Semmelrogge als zwielichtiger Sheriff und Priester William Fayette.

