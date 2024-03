Stand: 17.03.2024 10:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kreise und Gemeinden gegen illegale Ferienwohnungen

Nicht alle Urlaubs-Unterkünfte in Schleswig-Holstein werden legal vermietet. In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) geht der Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke (FDP) von etwa 200 illegalen Ferienwohnungen aus. Sie werden als Unterkünfte angeboten, obwohl der Bebauungsplan das nicht erlaubt. In Büsum (Kreis Dithmarschen) sollen nach Angaben der Gemeinde die Bebauungspläne so angepasst werden, dass nur Erstwohnsitze erlaubt werden. Angesichts des knappen Wohnraums sollen Wohnungen in Wohngebieten Einheimischen vorbehalten sein. Wer ohne Erlaubnis trotzdem an Urlauber vermietet, dem droht ein hohes Bußgeld. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2024 11:00 Uhr

Polizeiaktion für sichere Wohnmobile an der A7

Auf der Rastanlage Aalbek an der A7 findet die Aktion "Sicher in die Saison mit Wohnmobil und Wohnwagen" statt. Die Polizei gibt unter anderem Tipps für die Sicherung der Ladung und den richtigen Umgang mit der Gasanlage. Außerdem werden die Wohnmobile und Wohnwagen gewogen. Denn laut Polizei wird das zulässige Gesamtgewicht beim Start in den Urlaub durch zu viel Gepäck oft überschritten. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2024 10:00 Uhr

Brennende Doppelhaushälfte im Kreis Plön

In der Gemeinde Wiele im Kreis Plön brennt eine Doppelhaushälfte. Nach Angaben der Feuerwehr sind sechs Wehren im Einsatz. Nachdem zunächst der Carport brannte, gingen die Flammen auf den Dachstuhl über. Seit dem Morgen sind die Helfer mit Löscharbeiten beschäftigt und versuchen zu verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2024 09:00 Uhr

Bäderregelung in SH greift wieder

Seit heute gilt wieder die Bäderregelung in Schleswig-Holstein. Das bedeutet: Einzelhändler dürfen an Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 19 Uhr öffnen. Bis Ende Oktober haben landesweit in insgesamt 95 Städten und Gemeinden ausgewählte Geschäfte auch an diesen Tagen geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2024 08:00 Uhr

Zu hohe Kosten, zu wenig Mitglieder: Kirchen müssen schließen

Zwei katholische Kirchen im Kreis Stormarn müssen im Sommer ihre Türen schließen: Die Kirchen St. Marien in Reinfeld und Heilig Geist in Großhansdorf (beide Kreis Stormarn). Die Gründe für die Kirchenschließungen seien vielfältig, erklärt der Diakon der Pfarrei St. Ansverus: Zum einen kommen immer weniger Menschen in die Gottesdienste. Zum anderen sind die Gebäude in keinem guten baulichen Zustand. Sie zu sanieren und zu erhalten würde viel Geld kosten. Die Entscheidungen seien niemandem leicht gefallen, sagt der Pfarrer, denn die Kirchengebäude seien für viele Menschen ein Stück Heimat. Um die Messe zu feiern, müssen die katholischen Gläubigen dann künftig nach Bad Oldesloe oder Ahrensburg (beide Kreis Stormarn) fahren. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2024 08:00 Uhr

Wetter: Tagsüber Sonnenschein - Nachts Bodenfrost möglich

Im Tagesverlauf gibt es viel Sonnenschein mit später aufkommenden Wolken. Insgesamt ist es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad auf Fehmarn und 10 Grad in Pinneberg. In der Nacht zum Montag ziehen mehr Wolken auf mit zeitweise etwas Regen an der Nordseeküste. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 Grad auf Amrum und 0 Grad in Reinfeld. Stellenweise ist Bodenfrost möglich. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2024 08:00 Uhr

