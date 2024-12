Bäderregelung in SH: Hier kann sonn- und feiertags eingekauft werden Stand: 30.12.2024 13:31 Uhr In Schleswig-Holstein greift die Bäderregelung für die Weihnachtsferien. In bestimmten Urlaubsorten dürfen Geschäfte bis zum 8. Januar 2025 auch an Sonn- und Feiertagen öffnen.

In fast 100 Gemeinden kann rund um den Jahreswechsel auch sonntags und feiertags eingekauft werden. Grund dafür ist die Bäderregelung. Dadurch können Betreiber ihre Läden in den Tourismus-Gebieten auch sonn- und feiertags zwischen 11 und 19 Uhr öffnen. Ausgenommen sind beispielsweise Möbel- und Autohäuser sowie Bau- und Elektromärkte.

Madsen: Wichtiges Signal für Handel und Touristen

Im Herbst vergangenen Jahres wurde die Bäderregelung bis 2028 verlängert. Wirtschafts- und Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sagte damals: "Es ist ein wichtiges Signal für den Handel und natürlich auch für alle Touristinnen und Touristen." Gerade den Touristen soll mit der Regelung die Möglichkeit gegeben werden, Waren des täglichen Gebrauchs einzukaufen.

Ver.di: "Sonntage sind Ruhetage"

Die Gewerkschaft ver.di lehnt die Öffnung am Sonntag dagegen grundsätzlich ab. Sonntage seien wichtige Ruhetage für Beschäftigte, so ver.di Sprecher Bert Stach. "Sie sollen dazu dienen, dass Familien zusammenkommen, dass Freundschaften gepflegt werden, dass auch Ruhezeit einfach entsteht. Darum lehnen wir Sonntagsöffnungen grundsätzlich ab. In gewissen Ausnahmefällen sind wir gelegentlich kompromissbereit, aber eigentlich sagen wir: Sonntage sind Freizeit."

Bäderregelung auch von 15. März bis 31. Oktober gültig

Insgesamt gilt die Regelung das restliche Jahr über für die Zeit vom 15. März bis zum Reformationstag am 31. Oktober. Am 1. Mai dürfen nur die Inhaber der Geschäfte arbeiten und am Ostersonntag dürfen Geschäfte nur von 14 bis 18.30 Uhr öffnen.

Hier kann an Sonn- und Feiertagen in SH eingekauft werden:

Kreis Dithmarschen:



Büsum

Büsumer Deichhausen

Friedrichskoog

Warwerort

Westerdeichstrich

Kreis Herzogtum Lauenburg:



Ratzeburg (Gemeindeteil "Insel")

Lübeck:



Travemünde

Kiel:



Schilksee

Falckensteiner Strand

Flensburg:

Willy-Brandt-Platz,

Schiffbrücke (vom Willy-Brandt-Platz bis Kultur- und Kommunikationszentrum Volksbad am I. C. Möller Platz),

Norderstraße, einschließlich Nordermarkt,

Verbindungsstraßen zwischen Nordermarkt/Norderstraße/Willy-Brandt-Platz und Schiffbrücke/Norderhofenden (von der Rathausstraße zum Willy-Brandt-Platz),

Hafen-Ostseite einschließlich des Bereiches Sonwik mit den Straßen Am Fördehang, Am Fördeufer, Am Industriehafen, Auf der Mole, Ballastkai, Fördepromenade, Swinemünder Straße, Harniskai

Kreis Nordfriesland:



Dagebüll

Friedrichstadt

Elisabeth-Sophien-Koog

Hallig Hooge

Husum (Teilbereiche Am Außenhafen, Dockkoogstraße, Hafenstraße, Kleikuhle, Schiffbrücke, Wasserreihe und Gemeindeteil Schobüll)

Langeneß

Niebüll

Nordstrand

Pellworm

Schwabstedt

St. Peter-Ording

Tönning

Vollerwiek

alle Gemeinden der Inseln Amrum, Föhr und Sylt

Kreis Ostholstein:



Bosau

Dahme

Eutin

Fehmarn

Grömitz

Großenbrode

Grube (Gemeindeteil Rosenfelder Strand und Hauptstraße und Bürgermeister- Höppner-Straße)

Heiligenhafen

Heringsdorf (Gemeindeteil Süssau-Strand)

Kellenhusen

Lensahn

Malente

Neukirchen (Gemeindeteile Kraksdorf-Strand, Ostermade, Sütel-Strand und Am Seekamp-Strand)

Neustadt in Holstein

Oldenburg (Straßen: Hinterhörn, Markt, Fußgängerzone, Kuhtorstraße, Schuhstraße, Hoheluftstraße, Teilbereich Berliner Eck)

Panker

Sierksdorf

Scharbeutz

Schönwalde am Bungsberg

Stakendorf (Gemeindeteil Stakendorfer Strand)

Süsel

Timmendorfer Strand

Wangels (Gemeindeteil Weißenhaus)

Kreis Plön:



Blekendorf (Gemeindeteil Sehlendorfer Strand)

Heikendorf

Hohenfelde

Hohwacht (Gemeindeteil Hohwacht)

Laboe

Lütjenburg

Mönkeberg

Plön

Schönberg (Gemeindeteile Holm, Kalifornien und Schönberger Strand;

Straßen: Ostseestraße, Niederstraße, Fußgängerbereich Knüll, Knüllgasse, Bahnhofstraße, Kuhlenkamp, Eichkamp)

Stein

Wendtorf

Wisch (Gemeindeteil Heidkate)

Kreis Rendsburg-Eckernförde:



Altenhof

Ascheffel

Brodersby

Damp

Eckernförde

Schwedeneck

Strande

Waabs

Winnemark

Groß Wittensee

Klein Wittensee

Kreis Schleswig-Flensburg:



Schleswig

Langballig

Gelting

Glücksburg

Kappeln (Fußgängerzone Altstadt; Straßen: Am Hafen und Hafenpromenade)

Westerholz

Steinbergkirche

Kreis Steinburg:

Glückstadt (Innenstadtbereich in den Grenzen der Straßen Am Wall, Am Hafen, Am Proviantgraben, Am Kommandantengraben und der Bohn-Straße)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.12.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel Tourismus