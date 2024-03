Stand: 15.03.2024 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtagsausschüsse beschäftigen sich mit Jugendgewalt in SH

Mehrere Landtagsausschüsse beschäftigen sich heute gemeinsam mit dem Thema Jugendgewalt. Dabei wollen die Parlamentarier über die möglichen Gründe sprechen, auch Experten sollen zu Wort kommen. Gestern hatte die Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr gezeigt, dass die Kriminalität unter Kindern und Jugendlichen in Schleswig-Holstein nach oben gegangen ist. So gab es in Heide (Kreis Dithmarschen) 2022 insgesamt 213 Fälle von Jugendgewalt, vergangenes Jahr waren es sogar 256 - also noch einmal 43 mehr. Einen Anstieg in ähnlicher Höhe gab es auch in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Husum (Kreis Nordfriesland). Etwa jeder fünfte Tatverdächtige in Schleswig-Holstein ist laut Statistik jünger als 21 Jahre alt. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 07:00 Uhr

Reetdachhaus in Wentorf abgebrannt

In Wentorf (Kreis Plön) ist in der Nacht ein Reetdachhaus komplett abgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten Nachbarn gegen Mitternacht die Feuerwehr alarmiert. Die kam mit einem Großaufgebot. Verletzt wurde niemand. Menschen seien nicht im Haus gewesen. Brandsachverständige der Polizei wollen heute im Laufe des Tages die Emittlungen aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 07:00 Uhr

Für zwei Wochen keine Züge Züge zwischen Hamburg und Pinneberg

Aufgrund von Bauarbeiten am neuen Bahnhof Altona in Hamburg kommt es laut der Deutschen Bahn zu Änderungen im Fahrplan zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Heute um 19.25 Uhr soll der letzte Zug von Kiel bis zum Hamburger Hauptbahnhof durchfahren. Die Regionalbahnreisenden, die danach mit dem RE7 oder RE70 nach Hamburg wollen, müssen in Pinneberg in die S-Bahn umsteigen. Auch die Züge der Regionalbahnen 6 und 61 zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Hamburg enden in Pinneberg. Die Reise von Kiel nach Hamburg Hauptbahnhof dauert in den kommenden zwei Wochen etwa 20 Minuten länger. Auch auf der Strecke zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Neumünster kommt es zu Einschränkungen, da wegen der Baumaßnahmen der Güterverkehr umgeleitet werden muss. Bis Mitte April wird die Regionalbahn 82 durch Busse ersetzt. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 06:00 Uhr

Dritter Wochenend-Warnstreik bei kommunalen Busunternehmen

Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein ruft ver.di zum dritten Wochenend-Warnstreik auf. Der Warnstreik läuft laut Gewerkschaft von heute, 15.30 Uhr, bis Sonntagabend und betrifft die KVG in Kiel, Aktivbus in Flensburg und die Stadtverkehre Lübeck und Neumünster. Anders als bei den Warnstreikaktionen zuvor bieten die Stadtwerke Neumünster diesmal keinen Notverkehr an. Ver.di hatte zuletzt mit einem unangekündigten Warnstreik auf den ihrer Meinung nach Streikbruch reagiert und angekündigt, auch bei den anderen kommunalen Betrieben zu solchen Aktionen aufzurufen. Die Stadtwerke entschieden daraufhin, auf Notverkehr zu verzichten. Ende März treffen sich die Gewerkschaft und der kommunale Arbeitgeberverband zur nächsten Verhandlungsrunde. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Stark bewölkt und örtlich Gewitter möglich

Heute ist es zeitweise stark bewölkt und von der Nordsee her gibt es gebietsweise Schauer, einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Besonders vom Lauenburgischen bis Ostholstein und zur Kieler Bucht gibt es noch kurze Aufheiterungen mit etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 15 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See und im Norden teils frischer Wind aus Süd bis Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 06:00 Uhr

