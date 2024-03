Stand: 04.03.2024 08:26 Uhr Nordfriesland: Sechsjähriger stirbt bei Unfall mit Güllebehälter

Auf einem Bauernhof in Osterhever (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntagnachmittag ein Sechsjähriger in einen Güllebehälter gefallen und ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten die Großeltern das Kind am Nachmittag vermisst und die Beamten informiert. Die Einsatzkräfte suchten etwa zwei Stunden lang nach dem Jungen. Weil das Kind nicht aufzufinden war, ließ die Feuerwehr schließlich den Güllebehälter ab, wo sie dann den Leichnam des Sechsjährigen fanden. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2024 | 07:00 Uhr