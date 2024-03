Stand: 12.03.2024 08:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring

Im Großraum Kiel sorgen Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring erneut für Verkehrseinschränkungen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird die B76 unter dem Waldwiesenkreisel in Richtung Plön saniert. Zwischem dem Konrad-Adenauer-Damm und dem Barkauer Kreuz sollen Kanalrohre erneuert und die Fahrbahn neu asphaltiert werden. Auch die Brücken werden überarbeitet. Der Verkehr wird jeweils einspurig über die Gegenfahrbahn gelenkt. Autofahrerinnen und -fahrer sollen alle Abfahrten nutzen können. Spätestens zu Beginn der Kieler Woche sollen alle Spuren vorrübergehend frei sein. Anfang Juli beginnt dann der nächste Bauabschnitt. Ende Oktober soll die Sanierung des Theodor-Heuss-Rings komplett abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:00 Uhr

Waffenbehörde im Kreis Segeberg

Im Kreis Segeberg ist die Waffenbehörde unterbesetzt. So konnten sie im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben keine einzige anlasslose Kontrolle bei Waffenbesitzerinnen und -besitzern durchführen. Normalerweise werden zum Beispiel Sportschützen, Jäger oder auch Waffen-Sammler kontrolliert. Der Kreis Segeberg will jetzt zwei neue Stellen für die Waffenbehörde ausschreiben. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:00 Uhr

Bahnstreik: In SH gelten Notfahrpläne

Die Lokführergewerkschaft GDL hat für den gesamten Dienstag erneut zu einem Streik aufgerufen. Für einige Bahnstrecken in Schleswig-Holstein gelten Notfahrpläne. Die Bahnlinien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel sollen im Zweistundentakt fahren, zwischen Neumünster und Flensburg alle drei Stunden. Die Linien RE8 und RE80 zwischen Lübeck und Hamburg fahren laut Bahn im Stunden-, die Regionalbahn 81 zwischen Bad Oldesloe und Hamburg fährt im Zweistundentakt. Es kann jedoch zu kurzfristigen Veränderungen kommen. Nordbahn, AKN und erixx werden nicht bestreikt, es kann aber zu Beeinträchtigungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 07:00 Uhr

Siedlung für Northvolt-Bauarbeiter: Verkehrsgutachten später fertig

Im Heider Ortsteil Süderholm (Kreis Dithmarschen) soll eine Container-Siedlung für 750 Bauarbeiter für die Northvolt-Batteriefabrik entstehen. Schon im Sommer sollen die ersten von ihnen dort einziehen. Anwohnerinnen und Anwohner befürchten jedoch Verkehrslärm der an-und abfahrenden Bauarbeiter. Das brachten sie am Montag auf einer Infoveranstaltung der Stadt Heide und des Investors Northvolt zum Ausdruck. Dort wurde außerdem bekannt gegeben, dass ein Verkehrsgutachten zu der Siedlung später fertig wird als geplant. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 07:00 Uhr

Stadtwerke Neumünster wollen keinen Notverkehr mehr anbieten

Nachdem es von der Gewerkschaft ver.di Kritik für das Angebot des Notverkehrs gegeben hatte, wollen die Stadtwerke Neumünster beim nächsten Warnstreik nach eigenen Angaben keinen Notverkehr mehr anbieten. Die Gewerkschaft hatte in der vergangenen Woche mit einem unangekündigten Warnstreik auf den Notverkehr in Neumünster reagiert und angekündigt, die spontanen Aktion auch auf Kiel, Lübeck und Flensburg auszuweiten. Das wollen die Stadtwerke Neumünster mit ihrer Entscheidung verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 06:00 Uhr

Bis Donnerstag keine Autozüge nach Sylt

Von heute an fahren drei Tage lang keine Autozüge nach Sylt. Die Regionalzüge fahren bereits seit Montag nur bis Morsum (Kreis Nordfriesland), von dort fahren Busse nach Westerland. Grund ist die Modernisierung der Marschbahnstrecke von Hamburg nach Sylt, dafür wird am Bahnhof Westerland ein neues Stellwerk in Betrieb genommen. Auch in Niebüll und Tönning werden die alten Stellwerke durch elektronische Stellwerkstechnik ersetzt. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 06:00 Uhr

Frau in Heide erschossen: Plädoyers im Prozess erwartet

Im Mordprozess gegen einen Mann, der in Heide (Kreis Dithmarschen) seine Frau erschossen haben soll, werden heute die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert wegen Vergewaltigung und Mordes eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten. Die Verteidigung hat keinen Antrag zur Strafe gestellt. Im Oktober 2022 soll der 55-Jährige seine Frau auf dem Bürgersteig in Heide vor den Augen des 13 Jahre alten Sohnes erschossen haben. Sein Motiv sei eine Anzeige der Ehefrau wegen Vergewaltigung gewesen, heißt es von der Staatsanwaltschaft. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Zunächst trüb, später kann es Sonne geben

Heute Morgen ist es vor allem im Nordosten des Landes neblig oder bewölkt. Ansonsten gibt es hin und wieder etwas Sonne, es bleibt meist trocken. Ab dem Nachmittag ziehen aus westlicher Richtung Schauer auf. Die Temperaturen liegen zwischen 7 bis 9 Grad an der See und 12 Grad in Büchen (Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 06:00 Uhr

