Stand: 07.03.2024 07:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kabinett stimmt Schulgesetz zu

Das Kabinett in Kiel hat dem Entwurf für ein geändertes Schulgesetz von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zugestimmt. Eine wichtige Änderung betreffe die Digitalisierung, erläuterte Ministerin Prien. Der Präsenzunterricht bleibe die Regelform des Unterrichts. Die Anpassung ermögliche aber den Schulen in höheren Jahrgangsstufen einen breiteren Anwendungsbereich für digitale Lehr- und Lernformen. Der Landtag muss noch zustimmen. Die erste Lesung ist in diesem Monat geplant. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 07:00 Uhr

Zentralkrankenhaus Pinneberg: Regio-Kliniken kaufen Grundstück

Das Mega-Projekt Zentralkrankenhaus im Kreis Pinneberg hat eine weitere wichtige Hürde genommen: Für die Zusammenlegung der beiden jetzigen Standorte in Elmshorn und der Stadt Pinneberg werden die Regio-Kliniken das Grundstück am Ossenpadd in Pinneberg kaufen. Darüber hatten die Kliniken mit dem Grundstückseigentümer zehn Monate intensiv verhandelt - die genaue Summe wurde nicht öffentlich gemacht. Geschäftsführerin Regina Hein spricht von einem "Meilenstein". Nun könne es losgehen mit den Planungen und der Beauftragung von Architekten. Der moderne Neubau soll etwa 500 Millionen kosten. Der Spatenstich ist für 2028 geplant - 2033 könnten erste Patienten im Zentralkrankenhaus behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 07:00 Uhr

Warnstreiks im Bahn- und Flugverkehr

Seit heute Nacht streiken unter anderem Beschäftigte des Sicherheitspersonals am Flughafen in Hamburg. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di. Auch bei der Deutschen Bahn fahren heute kaum Züge. Grund ist ein Streik der Lokführer. Bis morgen Mittag fallen auch in Schleswig-Holstein viele Züge aus. Das betrifft sowohl den Regional- als auch den Fernverkehr. Es gibt einen Notfahrplan. Auf der Strecke von Kiel nach Hamburg fahren die Züge nur alle zwei Stunden, von Lübeck nach Hamburg jede Stunde. Bei der AKN, Erixx oder der Nordbahn wird nicht gestreikt. Doch auch dort kann es vereinzelt zu Zugausfällen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 06:00 Uhr

Neumünster: Unangekündigter Warnstreik im Busverkehr

Die Gewerkschaft ver.di hat heute zu einem kurzfristigen Warnstreik im kommunalen Busverkehr von Neumünster aufgerufen. Laut ver.di sollen die Busse der Stadtwerke in den Depots bleiben. Der unangekündigte Warnstreik ist eine Reaktion auf einen Notfahrplan, den das Unternehmen zu einem Warnstreik am vergangenen Wochenende eingerichtet hatte. Aus Sicht der Gewerkschaft handelte es sich dabei um einen Streikbruch, meint Frank Schischefsky. Er warnt: Sollte es weiterhin Notfahrpläne geben, werde man erneut mit Warnstreikmaßnahmen reagieren. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 06:00 Uhr

Bund-Länder-Gipfel zu Migration in Berlin: Günther übt Kritik

Nach dem Bund-Länder-Gipfel in Berlin am Mittwoch ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nur bedingt zufrieden. Fortschritte beim Thema Migration sieht er bei der Bezahlkarte für Flüchtlinge. Bei den Rückführungsabkommen und der Frage, ob Flüchtlinge für die Dauer ihres Asylverfahrens in Drittstaaten untergebracht werden können, ist laut Günther seit dem letzten Treffen Anfang November aber zu wenig passiert. Bis zum nächsten Treffen im Juni erwarte er sichtbare Ergebnisse. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 06:00 Uhr

Gas-Leck im Kreis Steinburg

Am Mittwochabend mussten einige Menschen in Kiebitzreihe im Kreis Steinburg aus ihrem Haus evakuiert werden. Laut Feuerwehr war bei Bauarbeiten im Fasanenweg eine Gasleitung beschädigt worden. Zur Sicherheit mussten auch weitere Anwohner aus dem benachbarten Gebäude evakuiert werden. Der Gasversorger hatte das Leck nach etwa zwei Stunden repariert - anschließend durften alle Bewohner wieder zurück in ihre Häuser. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: stark Bewölkt, in der Nacht etwas Regen

Heute ist es zunächst wolkig oder stark bewölkt, stellenweise trüb, aber meist trocken. Im Tagesverlauf kommen von der Ostsee her Auflockerungen, im Laufe des Nachmittags noch Aufheiterungen mit Sonne. Am meisten Sonnenschein gibt es im Kreis Ostholstein an der Lübecker Bucht und auf Fehmarn. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 Grad auf Fehmarn und 9 Grad in Lauenburg. Es weht schwacher bis mäßiger, an der See teilweise frischer östlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2024 | 07:00 Uhr