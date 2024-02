Stand: 27.02.2024 06:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Heimatschutz in SH: 1.560 unbesetzte Diensposten

Der freiwillige Dienst in den sogenannten Heimatschutzkompanien in Schleswig-Holstein ist offenbar sehr unbeliebt. Nach Angaben des Landeskommandos stehen für Reservisten 1.800 Dienstposten in Schleswig-Holstein zur Verfügung, nur 240 sind aber besetzt. Zudem sei es schwierig, Reservisten für Übungen freistellen zu lassen, heißt es. Denn Firmen sind dazu nicht verpflichtet. Die Heimatschützer sollen im Kriegs- oder Krisenfall den anderen Einheiten der Bundeswehr den Rücken frei halten und zum Beispiel Kasernen oder und Kraftwerke bewachen. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 07:00 Uhr

Heide: Gespräche zwischen Northvolt und regionalen Unternehmen starten

In Heide im Kreis Dithmarschen werden heute erste Gespräche geführt, wie die regionale Wirtschaft vom Bau der großen Northvolt-Batteriefabrik profitieren kann. Mehr als 500 Betriebe nehmen an dem von der Handelskammer organisierten Termin teil. Es geht zunächst darum, das sich die Betriebe und Northvolt kennenlernen. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 07:00 Uhr

Studie: Wirtschaft profitiert vom Nationalpark Wattenmeer

Der Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer bringt laut einer Studie nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen wirtschaftlichen Mehrwert. Für fast jeden fünften Gast an der Westküste ist er der entscheidende Grund für die Reise. 155 Millionen Euro nehmen zum Beispiel Hotels und Restaurants durch die Nationalpark-Touristen ein. Würde es diese nicht geben, würden fast 5.500 Arbeitsplätze wegfallen, so die Studie, die am Nationalpark-Zentrum in Tönning (Kreis Nordfriesland) vorgestellt wurde. Befragt wurden mehr als 21.000 Touristinnen und Touristen. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 05:30 Uhr

Das Wetter: Wolkig mit etwas Sonne

Nebel- und Hochnebel lösen sich nur zöglich auf. Dann wechseln sich Sonne und Wolken ab. Mancherorts bleibt es aber auch ganztags wolkig bis trüb. Vereinzelt ist ein wenig Sprühregen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Westerland auf Sylt und bei 8 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 05:00 Uhr

