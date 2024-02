Jugendherbergen im Norden: Mehr Gäste und Übernachtungen Stand: 27.02.2024 17:34 Uhr Die Jugendherbergen in Schleswig-Holstein kommen bei den Gästezahlen auf ein Plus von gut sieben Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Das teilte der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerk mit.

Die 34 geöffneten Herbergen hatten laut Landesverband 2023 mehr als 240.000 Gäste. Das Jahr war das beste seit vier Jahren, was die Gästezahlen angeht. Für die Unterkünfte war es das erste Jahr gänzlich ohne pandemiebedingte Einschränkungen.

Steigende Übernachtungszahlen auch in SH

Dieser Zuwachs konnte erzielt werden, obwohl weniger Jugendherbergen in Betrieb sind als vor der Pandemie, sagte der Landesverbands-Geschäftsführer Stefan Wehrheim. Drei Jugendherbergen in Schleswig-Holstein wurden umgenutzt und zum Beispiel als Unterkünfte für Geflüchtete genutzt. Die Jugendherberge in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wurde nach der Nutzung als Impfzentrum im vergangenen April endgültig geschlossen.

"Nachholbedarf" nach Pandemie

Katharina Pauly vom Landesverband des Jugendherbergswerks erklärt die gestiegenen Zahlen auch mit dem "Nachholeffekt nach der Pandemie". Weil vor allem Klassenfahrten während der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, sei die Nachfrage bis jetzt entsprechend groß, sagt Pauly. Laut Verband machten Schulklassen und Hochschulgruppen mit rund 48 Prozent auch den Großteil der Gäste aus. Zudem zählten auch Familien, Freizeitgruppen sowie Paare und Alleinreisende zu den Gästen.

Vorbuchungslage für 2024 auf hohem Niveau

Der Landesverband des DJH – zuständig neben Schleswig-Holstein auch für Hamburg und Nord-Niedersachsen – geht außerdem davon aus, dass auch 2024 ein gutes Jahr für die Jugendherbergen im Norden wird. Die Vorbuchungslage übertreffe mit rund 900.000 bereits gebuchten Übernachtungen die der vergangenen Jahre noch einmal, so Pauly.

