Schleswig-Holstein News: Aktuelle Nachrichten aus SH im Überblick Stand: 09.11.2024 11:06 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 9. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Filmpreisnacht der Nordischen Filmtage

Samstagabend findet die Filmpreisnacht der Nordischen Filmtage im Lübecker Theater statt. Unter anderem mit dabei sind stellvertretende Ministerpräsidentin Aminata Touré (Grüne) und jede Menge Produzenten und Regisseure der gezeigten Filme. Insgesamt werden am Abend elf Filmpreise im Wert von 65.000 Euro vergeben, darunter ist auch der NDR Spielfilmpreis. Er ist mit 12.500 Euro dotiert. Bei den Spielfilmen steht dieses Jahr vor allem das Thema Familie im Mittelpunkt. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2024 11:00 Uhr

Holstein Kiel spielt gegen Werder Bremen

Ab 15.30 Uhr ist Holstein Kiel in der 1. Fußball-Bundesliga zu Gast bei Werder Bremen mit dem ehemaligen Holstein-Coach Ole Werner. Nach dem historischen ersten Sieg gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Wochenende wollen die Kieler am zehnten Spieltag gegen den Nordrivalen aus Bremen nachlegen. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2024 10:00 Uhr

Regierungschefs erinnern an 35 Jahre Mauerfall

35 Jahre nach dem Fall der Mauer treffen sich am Sonnabend die Regierungschefs von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr kommt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gemeinsam mit seiner Amtskollegin Manuela Schwesig (SPD) in Boizenburg zu einem gemeinsamen Lauf über die ehemalige innerdeutsche Grenze zusammen. Günther betonte, es sei wichtig, dieses historische Erbe in der Erinnerung der Menschen zu halten. Es gebe Generationen, die den Mauerfall nicht miterlebt haben, so Günther. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2024 10:00 Uhr

Protestaktionen gegen geplante Kürzungen im Bildungsbereich

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisiert landesweite Protestaktionen unter dem Motto "Der letzte Cent für Bildung" gegen geplante Haushaltskürzungen im Schulbereich. Unter anderem in Bad Segeberg (Kreis Segeberg), Heide (Kreis Dithmarschen) und Neumünster sammeln die Gewerkschaftsmitglieder am Sonnabend Centstücke von Passanten ein, um sie noch im November symbolisch der Landesregierung zu übergeben. Laut dem vorläufigem Haushaltsplan des Landes steht dem Bildungsministerium ab 2025 wohl weniger Geld zur Verfügung. Obwohl Schülerinnen und Schüler immer schlechter lesen können und Lehrkräfte laut GEW völlig überlastet sind. Weitere Protestaktionen gegen die Sparmaßnahmen hat die GEW für Mittwoch und kommenden Sonnabend geplant.

Sieben Menschen bei Unfall in Bad Schwartau verletzt

Bei einem Unfall in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) sind in der Nacht zum Sonnabend sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Zwei Autos waren laut Polizei an einer Kreuzung zusammen gestoßen - die Beamten vermuten, dass ein Fahrer die Vorfahrt missachtet hat. Zwei Menschen mussten aus dem Fahrzeug befreit werden. Es waren Helfer von vier Feuerwehren und mehrere Notärzte vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2024 09:00 Uhr

Opposition warnt vor geplanter Justizreform

Die SPD-Fraktionschefs aus Land- und Kreistagen sowie den Ratsversammlungen der vier kreisfreien Städte haben vor einer Umsetzung der geplanten Justizreform in Schleswig-Holstein gewarnt. Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) plant, die vier Sozialgerichte sowie die fünf Arbeitsgerichte im Land an einem Fachzentrum zu konzentrieren. Diese Reform würde die Funktionsfähigkeit der Gerichtsbarkeit infrage stellen, sagte Landtagsfraktionschefin Serpil Midyatli (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Das habe mit Bürgernähe in einem Flächenland nichts mehr zu tun. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) müsse die Reformpläne von Justizministerin von der Decken stoppen, forderte die Oppositionsführerin. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2024 08:00 Uhr

Wetter: Zeitweise Auflockerungen und Sonnenschein möglich

Am Sonnabend gibt es zumeist Hochnebel. Örtlich kann etwas Sprühregen dazu kommen. Im östlichen Holstein und in Hamburg sind tagsüber zeitweise Auflockerungen mit etwas Sonnenschein möglich. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis 9 Grad auf Sylt. In der Nacht zum Sonntag gibt es in den südöstlichen Landesteilen noch kurze Auflockerungen mit Nebelfeldern. Ansonst ist es stark bewölkt oder bedeckt. Auf den Nordseeinseln ist in der Früh etwas Regen möglich. Die Temperaturen kühlen auf 2 bis 5 Grad, auf Helgoland 8 Grad ab. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2024 08:00 Uhr

