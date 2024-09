Stand: 12.09.2024 09:34 Uhr Gefasster Tatverdächtiger in Lübeck geflohen

Ein eigentlich schon gefasster Tatverdächtiger ist der Polizei entwischt: Der 56-jährige Mann wurde nach einem Wohnungseinbruch in Großhansdorf (Kreis Stormarn) festgenommen. Am 1. September sei ihm jedoch in Lübeck die Flucht gelungen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit, die nun ermitteln. Dem Mann wird vorgeworfen, mehrfach in Wohnungen eingebrochen und dabei Diebstähle begangen zu haben. Er gilt als potenziell gewaltbereit.

Der 56-Jährige wird als 1,78 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Bei seiner Flucht war er bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer blauen Jeanshose und olivgrünen Sneakern. Wer ihn beobachtet, soll sich bei der Lübecker Polizei melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn