35 Jahre Mauerfall: "Einer der schönsten Tage der deutschen Geschichte" Stand: 09.11.2024 13:00 Uhr Heute, am 9. November, jährt sich der Mauerfall zum 35. Mal. In Boizenburg/Elbe erinnern die Regierungschefs von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an die Öffnung der innerdeutschen Grenze.

Es sei wichtig, dieses historische Erbe in der Erinnerung der Menschen zu halten, betonte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) anlässlich des 35. Jahrestages des Mauerfalls. Deshalb trifft sich Günther heute gemeinsam mit Amtskollegin Manuela Schwesig (SPD) in Boizenburg zu einem gemeinsamen 12-Kilometer-Lauf über die ehemalige innerdeutsche Grenze. Im Zielort Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird es ein sogenanntes Demokratiefest geben.

Der Tag verbinde die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein miteinander, sagte Günther. Und da es Generationen gebe, die den Mauerfall nicht miterlebt haben, sei es wichtig, deutlich zu machen: Das Zusammenleben in einem Land ist keine Selbstverständlichkeit - es wurde von den Mensch hart erkämpft.

Schwesig erinnert an den Mut der Ostdeutschen

Der 9. November stehe für einen der schönsten Tage in der deutschen Geschichte, betonte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Nach Jahrzehnten der Teilung habe sich die innerdeutsche Grenze, beginnend in Berlin, wieder geöffnet. "Dieser Tag zeigt uns, was möglich ist, wenn Menschen zusammenstehen und für Freiheit und Demokratie eintreten", wird Schwesig in einer Mitteilung zitiert. "Der Mut der Ostdeutschen vor 35 Jahren war das Beste, was Deutschland passieren konnte."

Doch Schwesig erinnerte zugleich daran, dass der 9. November auch für großes Leid stehe. "Am 9. November 1938 wurden im nationalsozialistischen Deutschland Synagogen angezündet, jüdische Einrichtungen zerstört, Jüdinnen und Juden gedemütigt, angegriffen und ermordet. Dieser Tag mahnt uns, Rechtsextremismus und Antisemitismus entschieden entgegenzutreten", betonte Schwesig.

Anhaltende Ost-West-Unterschiede

Natürlich, so Günther, gebe es auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch Defizite. Er könne verstehen, dass der Blick von Menschen aus dem Osten ein kritischer sei, da es in vielen Strukturen keine angemessene Präsenz von Menschen mit ostdeutscher Biographie gebe. Da müsse noch eine Menge gemacht werden, so der CDU-Politiker.

Gleichzeitig warb er für mehr Gelassenheit - gerade mit Blick darauf, dass Menschen in Ost und West unterschiedliche Mentalitäten und Einstellungen hätten. Es gelte, die Vielfalt anzuerkennen.

21. Grenzlauf von SH und MV

Der gemeinsame Grenzlauf beider Länder hat Tradition: er findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Neben dem Lauf gibt es ein Demokratiefest am Schloss in Lauenburg/Elbe. Auf dem Amtsplatz gibt es ein Bühnenprogramm, Reden von Günther und Schwesig, Gespräche mit Zeitzeugen und Musik. Um 14.30 Uhr endet die Veranstaltung.

Laut Veranstalter ist der Grenzlauf eine leicht hügelige 12 Kilometer lange Strecke. Es ist kein Wertungslauf und er kann auch gewalked oder mit dem Rad gefahren werden. Im Ziel gibt es eine Erinnerungsmedaille. Die Teilnahme ist kostenlos.

