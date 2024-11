Mutmaßlicher Serieneinbrecher in Hamburg festgenommen Stand: 09.11.2024 12:07 Uhr Die Hamburger Polizei hat einen seit langem gesuchten mutmaßlichen Serieneinbrecher gefasst. Der 56-Jährige konnte am Freitagabend in Farmsen-Berne überwältigt werden.

Nach dem Serben war bereits in der Sendung "Aktenzeichen XY" gesucht worden. Zivilfahnder erkannten den 56-Jährigen am U-Bahnhof Berne. Der Mann versuchte noch zu fliehen und wehrte sich heftig gegen seine Festnahme. Bei ihm fanden die Fahnder potentielles Einbruchswerkzeug und mehrere Gegenstände, die vermutlich erst kurz zuvor in einem Haus in der Nähe gestohlen wurden.

Zuvor Festnahme in Ahrensburg und Flucht aus Lübeck

Der mutmaßliche Serieneinbrecher war bereits vor wenigen Wochen nach einem Einbruch bei Ahrensburg gefasst worden. Er konnte kurz darauf aber in Lübeck fliehen und war anschließend untergetaucht. Es wurde vermutet, dass er sich in Hamburg aufhält.

Der 56-Jährige saß bereits früher wegen einer ganzen Reihe von Einbrüchen mehrfach im Gefängnis. Die Hamburger Soko "Castle" prüft jetzt, ob er für weitere Einbrüche in Hamburg verantwortlich ist.

Weitere Informationen Gefasster Tatverdächtiger in Lübeck geflohen Der 56-jährige Tatverdächtige soll in mehrere Wohnungen eingebrochen sein und Diebstähle begangen haben. (12.09.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.11.2024 | 12:00 Uhr