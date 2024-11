Feuer zerstört Autowerkstatt in Wilster Stand: 10.11.2024 10:53 Uhr Am Sonnabendnachmittag ist in Wilster ein Feuer in einer Autowerkstatt ausgebrochen. Die Flammen beschädigten auch ein angrenzendes Gebäude. Die Löscharbeiten dauerten acht Stunden.

Das Feuer in Wilster im Kreis Steinburg war in einer Werkstatt in der Neuen Burger Straße ausgebrochen. Die Flammen griffen laut einem Feuerwehrsprecher von einem Auto in der Werkstatt auf das Gebäude über. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Das Dach der Werkstatt stürzte laut Feuerwehr ein, der Brand konnte deshalb nur von außen gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es waren etwa 50 Einsatzkräfte acht Stunden lang vor Ort, bis in die Nacht zu Sonntag hinein. Brandursache und Schadenshöhe liegen noch im Dunkeln.

