Schleswig-Holstein News: Aktuelle Nachrichten aus SH im Überblick Stand: 07.11.2024 07:22 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 7. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Warnstreik der IG Metall - Zentrale Kundgebung in Lübeck

Im Streit um höhere Löhne für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie gibt es weiter keine Lösung. Für heute hat die Gewerkschaft IG Metall deshalb erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Die zentrale Kundgebung in Schleswig-Holstein startet um 12 Uhr vor den Werkstoren von Dräger in Lübeck. Aber auch in Kiel, Wahlstedt (Kreis Segeberg) oder Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind Kundgebungen oder Aktionen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:00 Uhr

Streik bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön am Donnerstag

Berufspendlerinnen und -pendler sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Plön müssen sich heute darauf einstellen, dass Busverbindungen ausfallen. Hintergrund ist ein Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön (VKP), zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hatte. Konkret betroffen sind die Beschäftigten in den Betriebshöfen Kiel, Schönberg, Plön, Lütjenburg und Bornhöved jeweils bis Dienstende. Es geht dabei um den Streit um einen neuen Eisenbahntarifvertrag, der auch für die Fahrerinnen und Fahrer der VKP gilt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 350 Euro pro Monat mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Den Arbeitgebervertretern ist das zu viel. Am Mittwoch waren in einem anderen Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe bereits landesweit Busverbindungen ausgefallen. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 07:00 Uhr

Feuer in Halstenbek: Sauna löste Brand aus

In Halstenbek im Kreis Pinneberg hat es am Mittwochabend in einem Reihenhaus gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Leitstelle niemand. Gegen 22 Uhr war das Feuer gelöscht. Der Brand war nach den ersten Erkenntnissen in einer Sauna im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 07:00 Uhr

Universität Lübeck: Helge Braun wird neuer Präsident

Die Lübecker Universität bekommt einen neuen Chef: Anfang 2025 wird der CDU-Politiker Helge Braun den Posten übernehmen. Wie die Hochschule mitteilte, hat der Akademische Senat den 52-Jährigen einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Braun war zwischen 2013 und 2018 Kanzleramtschef bei Angela Merkel. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 06:00 Uhr

A21 im Kreis Segeberg: Fahrbahnsperrung Richtung Norden

Die A21 wird in Richtung Norden zwischen Wahlstedt und Daldorf (beide Kreis Segeberg) von heute an eine Woche lang gesperrt. Die Asphaltdecke ist laut Autobahn GmbH bereits 15 Jahre alt und muss auf dem 2,5 Kilometer langen Abschnitt erneuert werden. Das Abfräsen und Asphaltieren soll insgesamt eine Woche dauern. Eine Umleitung ist ab Wahlstedt über die B205 durch Rickling eingerichtet. Auf der A21 sind laut Autobahn GmbH täglich etwa 20.000 Menschen unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 06:00 Uhr

Cannabis-Legalisierung: Gras-Anbau lässt in SH auf sich warten

Während viele Cannabis Clubs im Norden längst anbauen dürfen, müssen sogenannte Anbauvereinigungen in Schleswig-Holstein immer noch warten. Bis jetzt hat das Land noch keinen einzigen Antrag genehmigt. Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums sind landesweit 13 Anträge eingegangen. Einer wurde abgelehnt, einer zurückgezogen, die restlichen elf werden jetzt bearbeitet. Das Ministerium rechnet damit, dass in den kommenden Wochen die ersten Anbau-Genehmigungen erteilt werden können. Die Bearbeitung dauere so lange, weil es häufig Rückfragen seitens des Landes zu den Anträgen gab. Seit sieben Monaten ist das Cannabis-Legalisierungsgesetz in Kraft. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Überwiegend wolkig und frisch bei zeitweise Sprühregen

Am Donnerstag wird es häufig dicht bewölkt bis neblig-trüb, dabei ist etwas Sprühregen möglich. Teilweise bleibt es auch durchweg trocken und im Laufe des Tages gibt es stellenweise Aufhellungen, selten mit etwas Sonne. Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Börnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis knapp 11 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher Wind, teils aus unterschiedlichen, oft aus südlichen bis östlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 06:00 Uhr

